"Укрнафта" імплементує європейські кліматичні стандарти: компанія запускає ESG-трансформацію

"Укрнафта" розпочинає масштабну ESG-трансформацію, впроваджуючи європейські практики корпоративного управління та міжнародні кліматичні стандарти, щоб підвищити прозорість, стійкість і конкурентоспроможність компанії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення компанії.

Компанія посилює стратегічне партнерство з Європейським банком реконструкції та розвитку через Фонд корпоративного кліматичного управління (CCGF).

Проєкт передбачає системну оцінку кліматичних ризиків та можливостей, а також підготовку Кліматичної стратегії, що стане основою переходу до низьковуглецевої енергетики та сучасної мультиенергетичної бізнес-моделі.

"Укрнафта" вперше проведе оцінку подвійної матеріальності кліматичних ризиків — одночасно враховуючи вплив зміни клімату на компанію та вплив діяльності компанії на клімат. Результати стануть базою для Кліматичного плану дій, який допоможе мінімізувати ризики для виробничих активів та ланцюгів постачання.

Паралельно компанія працює над повною відповідністю стандартам розкриття нефінансової інформації ESRS/CSRD та іншим нормативам ЄС, що сприятиме гармонізації українського законодавства з європейським.

Проєкт реалізується у співпраці з міжнародною компанією EY (Ernst & Young) в Україні, що дозволить залучити світовий досвід та найкращі практики для модернізації енергетичного сектору.

Очікувані зміни для компанії та ринку:

Підвищення прозорості та довіри інвесторів через стандартизовану нефінансову звітність;

Впровадження кліматичних ризиків у систему управління та бізнес-процеси;

Поступовий перехід до низьковуглецевої та мультиенергетичної бізнес-моделі;

Зміцнення позицій "Укрнафти" на глобальних енергетичних ринках.

Додамо, у 2025 році "Укрнафта" встановила 86 автоматичних систем дозування рідких реагентів на своїх виробничих об’єктах, продовжуючи впроваджувати сучасні технології в нафтогазовій галузі.