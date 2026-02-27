"Укрнафта" у 2026 році оновить до 100 АЗК: роздрібні продажі пального зросли на 50%

У 2026 році "Укрнафта" планує оновити до 100 АЗК. У 2025-му компанія відкрила 115 нових магазинів на заправках та збільшила частку ринку до 12,5%. Про це в коментарі Delo.ua в рамках спецпроєкту "4 роки великої війни — 4 уроки витримки" розповів голова правління "Укрнафти" Богдан Кукура.

За словами топменеджера, мережа "Укрнафти", яка працює під брендом UKRNAFTA, збільшила роздрібні продажі пального на 50% порівняно з 2024 роком, у B2B — на 70%. Продажі непаливних товарів зросли на 118%, а кількість користувачів застосунку зараз становить 3 млн.

У 2025 році мережа відкрила на своїх АЗС 115 магазинів замість застарілих кіосків. На 2026 рік заплановано оновлення до 100 автозаправних комплексів. Наразі мережа розпочала впровадження нових форматів: відкрила перший АЗК із просторим кафе швидкого харчування в районі села Користь на Рівненщині. Це великий зал, українська кухня, тераса, дитячий куточок та інклюзивні умови. Подібний досвід планують масштабувати.

На 18 автозаправних комплексах мережі в Києві та дев’яти областях працюють відділення для приймання та видачі посилок Meest Пошта. Там можна відправити та отримати посилку вагою до 10 кг по країні чи за кордон. Додатково мережа, яка отримує відсоток від кожної посилки, перебуває в контакті з іншими поштовими операторами.

Збільшення клієнтської бази мережі та покращення репутації дозволили більш ефективно виконувати соціальну місію й залучати людей до підтримки військових.

"Розвиток бренду UKRNAFTA та зростання довіри до мережі серед людей дозволили посилити допомогу Силам оборони. Компанія постійно підтримує захисників — з 2023 року на фронт було передано близько 50 тисяч одиниць дронів, спецтехніки, автомобілів, озброєння — словом, усього, що потребували бійці", — розповів Кукура.

Адаптація до викликів війни

За даними ЗМІ, до 2022 року "Укрнафта" перебувала під контролем так званої групи "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, які через афільовані компанії контролювали її міноритарний пакет акцій. В "Укрнафті" зауважили, що інвестиції в розвиток роздрібної мережі за той період практично не здійснювалися: із понад 400 автозаправних станцій лише кілька десятків мали магазини. Більшість об’єктів були фізично зношені, із застарілим обладнанням і сервісом, що не відповідав сучасним стандартам. Частина станцій не мала навіть базової інфраструктури для клієнтів.

У листопаді 2022 року рішенням Ставки верховного головнокомандувача пакет акцій, що належав міноритарним акціонерам, було передано в управління Міністерству оборони України. Після цього компанію очолив Сергій Корецький, який розпочав трансформацію бізнесу.

В компанії розповіли, що мережу АЗС фактично довелося відбудовувати з нуля. Йдеться не лише про оновлення зовнішнього вигляду чи модернізацію обладнання. Нове державне управління зіткнулося з критичними операційними проблемами: на балансі компанії не було жодного паливовоза, а логістичні партнери відмовилися виконувати свої зобов’язання.

Наприкінці 2022 року мережа опинилася на межі зупинки через логістичну кризу. Тому першочерговим завданням стало відновлення постачання. Логісти оперативно укладали контракти з учасниками ринку, а згодом компанія придбала 25 власних автомобілів для перевезення нафтопродуктів і LPG. Сьогодні логістику мережі забезпечують уже майже дві сотні машин.

Невдовзі криза проявилася і в B2B-сегменті. Державна мережа не мала власної програми для корпоративних клієнтів: на АЗК реалізовувалися скретч-картки "Авіас", емітовані приватними структурами, які згодом відмовилися їх обслуговувати. У відповідь на це на початку 2023 року "Укрнафта" запустила власні паливні картки та талони для юридичних осіб, повністю перебравши контроль над цим напрямом. Того ж року з’явився мобільний застосунок UKRNAFTA та перша в історії мережі повноцінна програма лояльності для клієнтів.

Про "Укрнафту"

АТ "Укрнафта" — найбільша нафтовидобувна компанія України.

Основна діяльність:

розвідка, видобуток та реалізація нафти і газу;

підготовка нафти і газу;

надання нафтопромислових сервісних послуг;

управління мережею АЗК, які працюють під брендом UKRNAFTA.

На балансі підприємства перебувають 1807 нафтових та 164 газові видобувні свердловини. Акціонерами АТ "Укрнафта" є АТ "НАК "Нафтогаз України" та Міністерство оборони України.

У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments B.V. про купівлю мережі Shell в Україні.

Загалом наразі компанія оперує 663 АЗК. За підсумками першого півріччя 2025 року "Укрнафта" отримала чистий прибуток у розмірі 5,2 млрд грн.