ТЕЦ 200 МВт і маленькі 2–3 МВт установки: які плани "Укрнафти" на енергогенерацію в 2026 році

АТ “Укрнафта” у 2026 році планує реалізовувати проєкти власної генерації gas-to-power різного масштабу - від невеликих локальних установок потужністю 2–3 МВт біля виробничих об’єктів до будівництва великих теплоелектроцентралей на рівні 200+ МВт, залежно від доступного фінансування.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова наглядової ради компанії Дункан Найтінгейл в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Укрнафта" інвестує в енергетику

"Ключова мета - забезпечити необхідний рівень видобутку нафти й газу, щоб виконати зобов’язання перед Кабміном і "Нафтогазом" щодо внеску до державного бюджету… Україна зараз закуповує великі обсяги газу з Європи за високою ціною - це досить дорого. Тому нам потрібно бурити більше свердловин і збільшувати видобуток, зокрема газу", – сказав він.

Фінансовий план "Укрнафти" на 2026 рік був затверджений у листопаді 2025 року, однак наразі компанія змушена його коригувати через інтенсивні атаки та руйнування виробничих об’єктів наприкінці 2025-го та на початку 2026 року. Документ перебуває на доопрацюванні, тому конкретні фінансові показники поки що не розкриваються.

Найтінгейл зазначив, що реалізація ключових пріоритетів залежатиме від обсягу доступних коштів, цін на ресурси та доходів, які компанія зможе згенерувати.

За його словами, "Укрнафта" й надалі розвиватиметься як мультиенергетична компанія, а в умовах постійних атак власна генерація електроенергії стане одним із головних пріоритетів. Найефективнішим рішенням у цьому напрямі він назвав проєкти gas-to-power.

Найтінгейл підкреслив, що такі установки є мобільними, компактними та менш вразливими до ураження, ніж великі енергетичні об’єкти. Власна генерація дозволяє компанії зберігати операційну стабільність навіть під час відключень від загальної електромережі та забезпечувати безперервний видобуток і постачання.

Наразі "Укрнафта" має портфель проєктів gas-to-power загальною потужністю близько 400 МВт. Вони фінансуються як за рахунок власного капіталу, так і за участі міжнародних партнерів, зокрема ЄБРР.

До цього портфеля входять як невеликі локальні установки потужністю 2–3 МВт біля виробничих об’єктів, так і масштабні проєкти теплоелектроцентралей на рівні 200+ МВт. Масштаби реалізації безпосередньо залежатимуть від доступного фінансування.

Про компанію

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України та оператор найбільшої національної мережі автозаправних комплексів UKRNAFTA. На балансі підприємства перебувають 1 807 нафтових і 164 газові видобувні свердловини.

За підсумками 2025 року компанія пробурила 25 нових свердловин, збільшивши видобуток нафти на 3,77%, а природного газу — на 2,86%.

У 2024 році «Укрнафта» отримала в управління активи Glusco, а в 2025-му завершила угоду з Shell Overseas Investments BV щодо придбання мережі АЗС Shell в Україні. Загалом компанія нині оперує 663 автозаправними комплексами.

Паралельно "Укрнафта" реалізує комплексну програму відновлення діяльності та модернізації формату автозаправних станцій. З лютого 2023 року компанія випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", які для юридичних і фізичних осіб реалізуються через Укрнафта-Постач.

Найбільшим акціонером компанії є Нафтогаз України, який володіє 50% плюс однією акцією. У листопаді 2022 року Ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав "Укрнафти", що раніше належали приватним власникам. Наразі управління цією часткою здійснює Міністерство оборони України.

Додамо, "Укрнафта" системно здійснює геологічне вивчення надр для підготовки та планування буріння. Загалом компанія виконала понад 1210 км² 3D сейсморозвідувальних досліджень у різних регіонах України.