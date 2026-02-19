ТЭЦ 200 МВт и маленькие 2–3 МВт установки: какие планы "Укрнафты" на энергогенерацию в 2026 году

АО "Укрнафта" в 2026 году планирует реализовывать проекты собственной генерации gas-to-power разного масштаба - от небольших локальных установок мощностью 2-3 МВт возле производственных объектов до строительства больших теплоэлектроцентралей на уровне 200+ МВт в зависимости от доступного финансирования.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава наблюдательного совета компании Дункан Найтингейл в интервью "Интерфакс-Украина".

"Укрнафта" инвестирует в энергетику

"Ключевая цель - обеспечить необходимый уровень добычи нефти и газа, чтобы выполнить обязательства перед Кабмином и "Нафтогазом" по вкладу в государственный бюджет... Украина сейчас закупает большие объемы газа из Европы по высокой цене - это достаточно дорого. Поэтому нам нужно бурить больше скважин и увеличивать добычу, в том числе газа", - сказал он.

Финансовый план " Укрнафты" на 2026 год был утвержден в ноябре 2025 года, однако компания вынуждена его корректировать из-за интенсивных атак и разрушения производственных объектов в конце 2025-го и в начале 2026 года. Документ находится на доработке, поэтому конкретные финансовые показатели пока не раскрываются.

Найтингейл отметил, что реализация ключевых приоритетов будет зависеть от объема доступных средств, цен на ресурсы и доходов, которые компания сможет сгенерировать.

По его словам, "Укрнафта" и дальше будет развиваться как мультиэнергетическая компания, а в условиях постоянных атак собственная генерация электроэнергии станет одним из главных приоритетов. Самым эффективным решением по этому направлению он назвал проекты gas-to-power.

Найтингейл подчеркнул, что такие установки мобильны, компактны и менее уязвимы к поражению, чем крупные энергетические объекты. Собственное поколение позволяет компании сохранять операционную стабильность даже при отключениях от общей электросети и обеспечивать непрерывную добычу и поставку.

В настоящее время "Укрнафта" имеет портфель проектов gas-to-power общей мощностью около 400 МВт. Они финансируются как за счет собственного капитала, так и с участием международных партнеров, в частности ЕБРР .

В этот портфель входят как небольшие локальные установки мощностью 2–3 МВт возле производственных объектов, так и масштабные проекты теплоэлектроцентралей на уровне 200+ МВт. Масштабы реализации будут напрямую зависеть от доступного финансирования.

О компании

"Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины и оператор крупнейшей национальной сети автозаправочных комплексов UKRNAFTA. На балансе предприятия находятся 1807 нефтяных и 164 газовые добывающие скважины.

По итогам 2025 года компания пробурила 25 новых скважин, увеличив добычу нефти на 3,77%, а природного газа – на 2,86%.

В 2024 году "Укрнафта" получила в управление активы Glusco, а в 2025-м завершила соглашение с Shell Overseas Investments BV о приобретении сети АЗС Shell в Украине. В общей сложности компания сейчас оперирует 663 автозаправочными комплексами.

Параллельно Укрнафта реализует комплексную программу возобновления деятельности и модернизации формата автозаправочных станций. С февраля 2023 года компания выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКарта", которые для юридических и физических лиц реализуются через Укрнафта-Снаб.

Крупнейшим акционером компании является Нафтогаз Украины, владеющий 50% плюс одной акцией. В ноябре 2022 года Ставка Верховного главнокомандующего ВСУ приняла решение о передаче государству доли корпоративных прав "Укрнафты", ранее принадлежавших частным владельцам. В настоящее время управление этой долей осуществляет Министерство обороны Украины.

"Укрнафта" системно осуществляет геологическое изучение недр для подготовки и планирования бурения. В целом компания выполнила более 1210 км 3D сейсморазведочных исследований в разных регионах Украины.