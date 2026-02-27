"Укрнафта" в 2026 году обновит до 100 АЗК: розничные продажи топлива выросли на 50%

Четыре года большой войны Четыре года большой войны

В 2026 году "Укрнафта" планирует обновить до 100 АЗК. В 2025 году компания открыла 115 новых магазинов на заправках и увеличила долю рынка до 12,5%. Об этом в комментарии Delo.ua в рамках спецпроекта "4 года большой войны — 4 урока выдержки" рассказал председатель правления "Укрнафты" Богдан Кукура.

По словам топ-менеджера, сеть "Укрнафты", работающая под брендом UKRNAFTA, увеличила розничные продажи горючего на 50% по сравнению с 2024 годом, в B2B — на 70%. Продажи нетопливных товаров выросли на 118%, а количество пользователей приложения сейчас составляет 3 млн.

В 2025 году сеть открыла на своих АЗС 115 магазинов вместо устаревших киосков. На 2026 год запланировано обновление до 100 автозаправочных комплексов. Теперь сеть начала внедрение новых форматов: открыла первый АЗК с просторным кафе быстрого питания в районе села Корысть в Ровенской области. Это большой зал, украинская кухня, терраса, детский уголок и инклюзивные условия. Подобный опыт планируется масштабировать.

На 18 автозаправочных комплексах сети в Киеве и в девяти областях работают отделения для приема и выдачи посылок Meest Почта. Там можно отправить и получить посылку весом до 10 кг по стране или за границу. Дополнительно сеть, получающая процент от каждой посылки, находится в контакте с другими почтовыми операторами.

Увеличение клиентской базы сети и улучшение репутации позволили более эффективно выполнять социальную миссию и привлекать людей для поддержки военных.

"Развитие бренда UKRNAFTA и рост доверия к сети среди людей позволили усилить помощь Силам обороны. Компания постоянно поддерживает защитников – с 2023 года на фронт было передано около 50 тысяч единиц дронов, спецтехники, автомобилей, вооружения – словом, всего, в чем нуждались бойцы", – рассказал Кукура.

Адаптация к вызовам войны

По данным СМИ, до 2022 года "Укрнафта" находилась под контролем так называемой группы "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, через аффилированные компании контролировавших ее миноритарный пакет акций. В "Укрнафте" отметили, что инвестиции в развитие розничной сети за тот период практически не осуществлялись: из более чем 400 автозаправочных станций всего несколько десятков имели магазины. Большинство объектов были физически изношены, с устаревшим оборудованием и сервисом, не соответствующим современным стандартам. У части станций не было даже базовой инфраструктуры для клиентов.

В ноябре 2022 года решением Ставки верховного главнокомандующего пакет акций, принадлежавший миноритарным акционерам, был передан в управление Министерству обороны Украины. После этого компанию возглавил Сергей Корецкий, начавший трансформацию бизнеса.

В компании рассказали, что сеть АЗС фактически пришлось отстраивать с нуля. Речь идет не только об обновлении внешнего вида или модернизации оборудования. Новое государственное управление столкнулось с критическими операционными проблемами: на балансе компании не было ни одного топливовоза, а логистические партнеры отказались выполнять свои обязательства.

В конце 2022 года сеть оказалась на грани остановки из-за логистического кризиса. Поэтому первоочередной задачей стало возобновление снабжения. Логисты оперативно заключали контракты с участниками рынка, а затем компания приобрела 25 собственных автомобилей для перевозки нефтепродуктов и LPG. Сегодня логистику сети обеспечивают уже около двухсот машин.

Вскоре кризис проявился и в B2B-сегменте. Государственная сеть не имела собственной программы для корпоративных клиентов: на АЗК реализовывались скретч-карты "Авиас", эмитированные частными структурами, которые впоследствии отказались их обслуживать. В ответ на это в начале 2023 года "Укрнафта" запустила собственные топливные карты и талоны для юридических лиц, полностью перебрав контроль над этим направлением. В этом году появилось мобильное приложение UKRNAFTA и первая в истории сети полноценная программа лояльности для клиентов.

Об "Укрнафте"

АО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины.

Основная деятельность:

разведка, добыча и реализация нефти и газа;

подготовка нефти и газа;

предоставление нефтепромышленных сервисных услуг;

управление сетью АЗК, работающих под брендом UKRNAFTA.

На балансе предприятия находятся 1807 нефтяных и 164 газовых добывающих скважины. Акционерами АО "Укрнафта" являются АО НАК "Нафтогаз Украины" и Министерство обороны Украины.

В 2024 году компания вступила в управление активами Glusco. В 2025 году завершила соглашение с Shell Overseas Investments BV о покупке сети Shell в Украине.

Всего компания оперирует 663 АЗК. По итогам первого полугодия 2025 года "Укрнафта" получила чистую прибыль в размере 5,2 млрд грн.