Новое инженерное решение: "Укрнафта" внедрила собственную разработку для ускорения ремонта скважин

Компания "Укрнафта" развивает внутренние инженерные разработки для повышения эффективности капитального ремонта скважин (КРС). Целью инициативы является сокращение сроков выполнения работ, контроль затрат и достижение технологической независимости от внешних подрядчиков.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании.

Особенности технологии

Основным внедренным инструментом стала гидровакуумная желонка (ГВЖ), созданная специалистами филиала "КРС-Сервис" и УНПС (Управление нефтепромышленного сервиса - ред.). Устройство предназначено для очистки ствола и забоя скважин в сложных геологических условиях, в частности при низком пластовом давлении, где стандартные методы промывки малоэффективны.

Принцип работы основан на создании вакуумного эффекта после спуска инструмента. Это позволяет механически удалять песок, шлам и металлические примеси без применения специализированных промывочных агрегатов.

Результаты внедрения

По словам председателя правления АО "Укрнафта" Богдана Кукуры, инструмент уже применен при капитальном ремонте двенадцати скважин и двух скважин после бурения с целью очистки забоя от пропанта после проведения ГРП, что позволило сократить продолжительность работ и оптимизировать затраты.

Производственный потенциал

"Укрнафта" обладает мощностями для самостоятельного изготовления гидровакуумных желонок. Собственное производство позволяет компании масштабировать использование технологии на разных месторождениях и оперативно снабжать бригады необходимым инструментом без внешних закупок.

Напомним, в марте "Укрнафта" создала внутренний полный цикл пакерного сервиса для работ на скважинах, что позволяет выполнять ключевые операции своими силами и самостоятельно контролировать качество .