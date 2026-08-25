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"Укрзализныця" заказала рекордное количество новых вагонов: какими они будут
"Укрзализныця" заказала у Крюковского вагонзавода пассажирские вагоны нового поколения.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба УЗ.
Из-за регулярных вражеских обстрелов и износа по возрасту устаревший подвижной состав выбывает из эксплуатации, что чревато углублением дефицита билетов.
Всего в 2026 году компания заключила соглашения на поставку рекордных 102 пассажирских вагонов.
В частности, "Укрзализныця" подписала новый договор с ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (КВСЗ) на поставку 10 вагонов нового поколения до конца 2029 года.
Сумма сделки составляет 1,091 млрд грн по НДС. Совокупно с подписанным в прошлом месяце контрактом на 92 вагона, общий заказ года достиг 102 единиц.
Новые вагоны обладают рядом технологических преимуществ:
- Срок службы: на 20 лет длиннее, чем у предыдущих моделей, с удлиненными межремонтными интервалами.
- Комфорт: изготовлены в "габарите Т" (шире стандартных), что позволило существенно продлить спальные места.
- Энергоэффективность и оснащение: мощные батареи, экологичное электроотопление, герметичные межвагонные переходы и уменьшенная потребность в сервисном персонале.
- Инклюзивность: из 10 вагонов по новому контракту 2 специально оборудуют для перевозки лиц в колесных креслах.
К производству вагонов будут привлечены более 100 украинских предприятий-поставщиков комплектующих и оборудования. Переход по заказу подвижного состава нового поколения УЗ начала в прошлом году, приобретя пилотную партию из 5 таких вагонов.
В рамках государственной программы финансирования с 2021 года «Укрзализныци» удалось законтрактовать 368 пассажирских вагонов.
Напомним, "Укрзализныця" в мае 2026 года ввела в эксплуатацию 6 новых пассажирских вагонов, построенных на отечественном предприятии. Подвижный состав интегрировали в популярный маршрут №81 Киев — Ужгород.