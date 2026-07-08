Мировые продажи Mercedes-Benz упали из-за снижения спроса в Китае

Во втором квартале мировые продажи автомобилей немецкого концерна Mercedes-Benz Group AG существенно снизились. Главной причиной стало стремительное падение спроса на рынке Китая, где затяжной кризис в сфере недвижимости заставил состоятельных покупателей отказаться от покупки автомобилей класса люкс.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

Глобальные поставки немецкого автопроизводителя по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году упали на 8%. Худшая динамика зафиксирована в Китае, где продажи Mercedes-Benz обвалились сразу на 30%.

Дополнительным фактором давления на позиции немецкого бренда явилась жесткая конкуренция со стороны местных китайских производителей электромобилей. После обнародования отчета акции Mercedes-Benz на торгах во Франкфурте упали на 3,7%, а всего с начала года они потеряли более четверти своей стоимости.

Ситуация на других рынках и рост сегмента электромобилей

Несмотря на значительные потери в Азии, Mercedes-Benz продемонстрировал лучшие результаты в других регионах мира:

в Северной Америке продажи компании выросли на 13%, несмотря на действующие импортные тарифы на этом рынке;

мировые поставки полностью электрических моделей (BEV) подскочили на 51%, что обеспечило высокий спрос со стороны европейских потребителей.

Также в компании отметили успешный старт продаж обновленного S-Class. Книга заказов на эту модель в Европе полностью заполнена до конца года, а скоро автомобиль выйдет на другие ключевые рынки.

В целом продажи топ-моделей бренда (включая S-Class) за квартал сократились на 10%, что автопроизводитель объясняет плановым изменением поколений и графиками поставок. В то же время продажи внедорожников G-Class выросли на 3%. Для улучшения позиций в Китае Mercedes-Benz планирует во втором полугодии выпустить несколько специальных моделей, адаптированных под местных водителей, включая электрический кроссовер GLC L с удлиненной колесной базой.

Напомним, ранее сообщалось, что Mercedes-Benz готовит новый оборонный проект вместе с производителем дронов . Немецкий автомобильный концерн, являющийся поставщиком техники для Бундесвера, начинает новое сотрудничество с дроновым стартапом Tytan Technologies для внедрения инноваций в военную сферу и разработки мобильных систем противодействия беспилотникам.