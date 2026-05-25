Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,26

+0,03

EUR

51,33

+0,03

Наличный курс:

USD

44,13

44,05

EUR

51,70

51,55

Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Mercedes-Benz запустит систему городского автопилота до конца года

Mercedes-Benz
Mercedes-Benz запустит систему городского автопилота до конца года / Unsplash

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz планирует до конца текущего года запустить в Германии новую систему помощи водителю, которая позволит автомобилям самостоятельно передвигаться по городским улицам от точки к точке. Компания стремится стать одним из первых брендов, предложящих подобную технологию на европейском рынке.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Главный технический директор Mercedes-Benz Йорг Бурзер объявил, что новая система MB.DRIVE ASSIST PRO изначально появится на дорогах Штутгарта и Мюнхена. Начиная с 2027 года, географию использования технологии планируется расширить на всю территорию Германии. Работу над проектом автоконцерн ведет совместно с Министерством транспорта и Федеральным ведомством автомобильного транспорта.

Гонка автопилотов и технические вызовы города

Разработка ведется в партнерстве с американским производителем микросхем Nvidia. Система способна самостоятельно распознавать сигналы светофоров, изменять полосы движения и ориентироваться в плотном городском потоке, но все это будет происходить под обязательным наблюдением водителя.

Контекст глобального противостояния брендов:

  • Техническая сложность: большинство автопроизводителей ограничивают работу автопилотов только скоростными трассами из-за предсказуемости трафика. Городские условия значительно сложнее из-за пешеходов, велосипедистов и большого количества непредсказуемых ситуаций.
  • Опыт на других рынках: система MB.DRIVE ASSIST PRO уже работает на автомобилях бренда в Китае, а к концу 2026 года ее планируют запустить на рынке США.
  • Конкуренция в ЕС: американская компания Tesla сейчас активно пытается получить сертификацию своей системы Full Self-Driving в Евросоюзе (первые одобрения уже получены в Нидерландах и Литве). В то же время, баварский конкурент BMW также планирует презентовать аналогичный городской автопилот в Германии в конце года.

Министр транспорта Германии Патрик Шнидер во время встречи с представителями Mercedes подтвердил, что правительство заинтересовано в быстром внедрении инноваций, поскольку стремится превратить страну в ведущий мировой хаб для автономного транспорта.

Напомним, Mercedes-Benz отзывает 144 тысяч новых автомобилей в США из-за проблем с экранами. Сервисная кампания касается моделей последних лет выпуска, у которых обнаружили программный дефект цифровой приборной панели – при движении автомобиля центральные дисплеи могли внезапно гаснуть, что создавало угрозу безопасности водителей.

Автор:
Максим Кольц