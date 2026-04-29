Mercedes-Benz сократил прибыль на 16,8% из-за падения спроса на рынке Китая

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz Group AG по итогам первого квартала 2026 года сократил прибыль до вычета процентов и налогов на 16,8% – до 1,9 млрд евро. Основной причиной падения показателей явилось существенное снижение продаж на ключевом рынке Китая.

Чистая прибыль автопроизводителя уменьшилась на 17,2% и составила 1,43 млрд евро. Выручка группы за отчетный период снизилась на 4,9%, достигнув отметки в 31,6 млрд евро. Несмотря на общее падение, полученный EBIT оказался несколько выше ожиданий аналитиков, прогнозировавших показатель на уровне 1,6 млрд евро.

Падение в Китае и рост на Западе

Наибольшее давление испытало подразделение Mercedes-Benz Cars, специализирующееся на легковых автомобилях. Его выручка упала на 5,3% до 23 млрд. евро.

Статистика продаж по регионам:

Китай – продажи обвалились на 27%, что стало главным негативным фактором.

США – зафиксирован уверенный рост на 20%.

Европа – продажи выросли на 7%.

Мир (без учета Китая) – общие продажи легковых авто увеличились на 5%.

Следует отметить, что подразделение Mercedes-Benz Vans продемонстрировало устойчивость: его выручка выросла на 1,1%, достигнув 4,12 млрд евро, несмотря на незначительное снижение физических объемов продаж.

Прогнозы и выкуп акций

Компания продолжает реализацию программы обратного выкупа акций (buy-back), на которую в прошлом квартале потратили 469 млн. евро. Сейчас капитализация Mercedes-Benz оценивается примерно в 47 млрд евро, что на 15% меньше трех месяцев назад.

Руководство Mercedes-Benz ожидает, что по итогам всего 2026 выручка останется на уровне прошлого года, а операционная прибыль (EBIT) будет существенно выше за счет запуска более 40 новых моделей и оптимизации затрат. Компания делает ставку на "год перехода" в Китае, надеясь на возобновление спроса во втором полугодии.

Напомним, Mercedes может начать производство авто вместе с китайской Great Wall. Немецкая группа ведет переговоры с Great Wall Motor Co. по совместной эксплуатации своего завода в Южной Африке. Это решение может помочь оптимизировать затраты на производство в условиях нестабильного глобального спроса.