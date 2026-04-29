Mercedes-Benz скоротив прибуток на 16,8% через падіння попиту на ринку Китаю

Німецький автовиробник Mercedes-Benz Group AG за підсумками першого кварталу 2026 року скоротив прибуток до вирахування відсотків і податків на 16,8% — до 1,9 млрд євро. Основною причиною падіння показників стало суттєве зниження продажів на ключовому ринку Китаю.

Як повідомляє Delo.ua з посиланням на фінансовий звіт компанії.

Чистий прибуток автовиробника зменшився на 17,2% і становив 1,43 млрд євро. Виручка групи за звітний період знизилася на 4,9%, досягнувши позначки 31,6 млрд євро. Попри загальне падіння, отриманий EBIT виявився дещо вищим за очікування аналітиків, які прогнозували показник на рівні 1,6 млрд євро.

Падіння в Китаї та зростання на Заході

Найбільшого тиску зазнав підрозділ Mercedes-Benz Cars, що спеціалізується на легкових автомобілях. Його виручка впала на 5,3% до 23 млрд євро.

Статистика продажів за регіонами:

Китай — продажі обвалилися на 27%, що стало головним негативним фактором.

США — зафіксовано впевнене зростання на 20%.

Європа — продажі зросли на 7%.

Світ (без урахування Китаю) — загальні продажі легкових авто збільшилися на 5%.

Варто зазначити, що підрозділ Mercedes-Benz Vans продемонстрував стійкість: його виручка зросла на 1,1%, досягнувши 4,12 млрд євро, попри незначне зниження фізичних обсягів продажів.

Прогнози та викуп акцій

Компанія продовжує реалізацію програми зворотного викупу акцій (buy-back), на яку в минулому кварталі витратили 469 млн євро. Наразі капіталізація Mercedes-Benz оцінюється приблизно у 47 млрд євро, що на 15% менше, ніж три місяці тому.

Керівництво Mercedes-Benz очікує, що за підсумками всього 2026 року виручка залишиться на рівні минулого року, а операційний прибуток (EBIT) буде суттєво вищим за рахунок запуску понад 40 нових моделей та оптимізації витрат. Компанія робить ставку на "рік переходу" в Китаї, сподіваючись на відновлення попиту в другому півріччі.

Нагадаємо, Mercedes може почати виробництво авто разом із китайською Great Wall. Німецька група веде переговори з Great Wall Motor Co. щодо спільної експлуатації свого заводу в Південній Африці. Це рішення може допомогти оптимізувати витрати на виробництво в умовах нестабільного глобального попиту.