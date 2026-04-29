Mercedes-Benz скоротив прибуток на 16,8% через падіння попиту на ринку Китаю
Німецький автовиробник Mercedes-Benz Group AG за підсумками першого кварталу 2026 року скоротив прибуток до вирахування відсотків і податків на 16,8% — до 1,9 млрд євро. Основною причиною падіння показників стало суттєве зниження продажів на ключовому ринку Китаю.
Чистий прибуток автовиробника зменшився на 17,2% і становив 1,43 млрд євро. Виручка групи за звітний період знизилася на 4,9%, досягнувши позначки 31,6 млрд євро. Попри загальне падіння, отриманий EBIT виявився дещо вищим за очікування аналітиків, які прогнозували показник на рівні 1,6 млрд євро.
Падіння в Китаї та зростання на Заході
Найбільшого тиску зазнав підрозділ Mercedes-Benz Cars, що спеціалізується на легкових автомобілях. Його виручка впала на 5,3% до 23 млрд євро.
Статистика продажів за регіонами:
- Китай — продажі обвалилися на 27%, що стало головним негативним фактором.
- США — зафіксовано впевнене зростання на 20%.
- Європа — продажі зросли на 7%.
- Світ (без урахування Китаю) — загальні продажі легкових авто збільшилися на 5%.
Варто зазначити, що підрозділ Mercedes-Benz Vans продемонстрував стійкість: його виручка зросла на 1,1%, досягнувши 4,12 млрд євро, попри незначне зниження фізичних обсягів продажів.
Прогнози та викуп акцій
Компанія продовжує реалізацію програми зворотного викупу акцій (buy-back), на яку в минулому кварталі витратили 469 млн євро. Наразі капіталізація Mercedes-Benz оцінюється приблизно у 47 млрд євро, що на 15% менше, ніж три місяці тому.
Керівництво Mercedes-Benz очікує, що за підсумками всього 2026 року виручка залишиться на рівні минулого року, а операційний прибуток (EBIT) буде суттєво вищим за рахунок запуску понад 40 нових моделей та оптимізації витрат. Компанія робить ставку на "рік переходу" в Китаї, сподіваючись на відновлення попиту в другому півріччі.
Нагадаємо, Mercedes може почати виробництво авто разом із китайською Great Wall. Німецька група веде переговори з Great Wall Motor Co. щодо спільної експлуатації свого заводу в Південній Африці. Це рішення може допомогти оптимізувати витрати на виробництво в умовах нестабільного глобального попиту.