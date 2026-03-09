Mercedes може почати виробництво авто разом із китайською Great Wall

Німецький автовиробник Mercedes-Benz Group AG веде переговори з китайською компанією Great Wall Motor Co. щодо спільної експлуатації свого виробничого майданчика в Південній Африці.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Bloomberg.

Йдеться про можливість налагодження партнерства на заводі в місті Іст-Лондон. Представники GWM уже подали відповідну пропозицію до Міністерства торгівлі та промисловості Південної Африки, висловивши готовність до локального виробництва автомобілів.

Тарифний тиск

Необхідність адаптації виробництва виникла через зміну торговельної політики США.

Mercedes постачає седан C-класу з Південної Африки до США з 1997 року, користуючись Законом про зростання та можливості Африки, який дозволяв безмитний експорт автомобілів до найбільшої економіки світу.

Проте запровадження нових глобальних тарифів адміністрацією Дональда Трампа загрожує економічній доцільності роботи заводу.

Спільне використання потужностей допоможе знизити експлуатаційні витрати та зберегти робочі місця для 2400 працівників в умовах посилення конкуренції з боку дешевого імпорту.

Технічні аспекти

Поточна виробнича лінія Mercedes дозволяє інтегрувати складання іншого бренду, хоча GWM доведеться побудувати власний цех для зварювання та збирання кузовів.

Водночас німецький концерн вивчає можливість перетворення майданчика на глобальний центр із переробки акумуляторів для електромобілів. Остаточну структуру партнерства ще не визначено, тому компанії розглядають різні варіанти співпраці.

Автомобільний ринок Південної Африки

Наразі лише кожен третій автомобіль, що продається в країні, має місцеве походження, тоді як два десятиліття тому цей показник був значно вищим.

Провідні виробники закликають уряд посилити захист галузі та покращити податкові пільги.

Як зазначається, для GWM запуск місцевого виробництва є стратегічним кроком для задоволення попиту на бренди Haval та Tank, тоді як для Mercedes це спосіб забезпечити конкурентоспроможність майданчика, у модернізацію якого у 2022 році інвестували близько 600 мільйонів євро.

Нагадаємо, в січні акції провідних європейських автовиробників різко знизилися після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив повторним підвищенням імпортних тарифів на тлі загострення протистояння навколо Гренландії. Акції Mercedes-Benz AG подешевшали на 6,7%, BMW AG — на 7%, а Volkswagen AG — на 5,4%. Котирування Porsche AG, яка не має виробничих потужностей у США, знизилися на 4,9%.