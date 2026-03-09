Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,73

--0,08

EUR

50,54

--0,36

Готівковий курс:

USD

44,15

44,00

EUR

51,40

51,12

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Mercedes може почати виробництво авто разом із китайською Great Wall

Mercedes-Benz
Mercedes-Benz та GWM обговорюють спільне використання заводу в ПАР / Depositphotos

Німецький автовиробник Mercedes-Benz Group AG веде переговори з китайською компанією Great Wall Motor Co. щодо спільної експлуатації свого виробничого майданчика в Південній Африці. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Bloomberg.

Йдеться про можливість налагодження партнерства на заводі в місті Іст-Лондон. Представники GWM уже подали відповідну пропозицію до Міністерства торгівлі та промисловості Південної Африки, висловивши готовність до локального виробництва автомобілів.

Тарифний тиск

Необхідність адаптації виробництва виникла через зміну торговельної політики США.

Mercedes постачає седан C-класу з Південної Африки до США з 1997 року, користуючись Законом про зростання та можливості Африки, який дозволяв безмитний експорт автомобілів до найбільшої економіки світу.

Проте запровадження нових глобальних тарифів адміністрацією Дональда Трампа загрожує економічній доцільності роботи заводу.

Спільне використання потужностей допоможе знизити експлуатаційні витрати та зберегти робочі місця для 2400 працівників в умовах посилення конкуренції з боку дешевого імпорту.

Технічні аспекти 

Поточна виробнича лінія Mercedes дозволяє інтегрувати складання іншого бренду, хоча GWM доведеться побудувати власний цех для зварювання та збирання кузовів.

Водночас німецький концерн вивчає можливість перетворення майданчика на глобальний центр із переробки акумуляторів для електромобілів. Остаточну структуру партнерства ще не визначено, тому компанії розглядають різні варіанти співпраці.

Автомобільний ринок Південної Африки

Наразі лише кожен третій автомобіль, що продається в країні, має місцеве походження, тоді як два десятиліття тому цей показник був значно вищим.

Провідні виробники закликають уряд посилити захист галузі та покращити податкові пільги.

Як зазначається, для GWM запуск місцевого виробництва є стратегічним кроком для задоволення попиту на бренди Haval та Tank, тоді як для Mercedes це спосіб забезпечити конкурентоспроможність майданчика, у модернізацію якого у 2022 році інвестували близько 600 мільйонів євро.

Нагадаємо, в січні акції провідних європейських автовиробників різко знизилися після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив повторним підвищенням імпортних тарифів на тлі загострення протистояння навколо Гренландії. Акції Mercedes-Benz AG подешевшали на 6,7%, BMW AG — на 7%, а Volkswagen AG — на 5,4%. Котирування Porsche AG, яка не має виробничих потужностей у США, знизилися на 4,9%.

Автор:
Тетяна Бесараб