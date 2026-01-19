Акції європейських автовиробників обвалилися через нові тарифні погрози Трампа

Акції провідних європейських автовиробників різко знизилися після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив повторним підвищенням імпортних тарифів на тлі загострення протистояння навколо Гренландії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

У понеділок вранці у Франкфурті акції Mercedes-Benz AG подешевшали на 6,7%, BMW AG — на 7%, а Volkswagen AG — на 5,4%. Котирування Porsche AG, яка не має виробничих потужностей у США, знизилися на 4,9%.

Минулого тижня Дональд Трамп несподівано для низки європейських країн, зокрема Німеччини та Франції, оголосив про намір запровадити додаткові 10% мита на імпорт із лютого з подальшим підвищенням до 25% у червні. Для німецьких автовиробників США є ключовим ринком продажів і прибутку, при цьому частина моделей, зокрема Mercedes S-класу, імпортується до країни з Європи.

Автоконцерни вже перебувають під тиском чинних тарифів США, які становлять близько 15% для більшості автомобілів і автозапчастин, імпортованих з Європейського Союзу. Торік додаткові мита, підвищені з приблизно 2,5%, викликали хвилю переглядів прогнозів прибутковості у всьому секторі.

За оцінкою аналітика Bloomberg Intelligence Майкла Діна, нові податкові заходи можуть знизити базовий прибуток німецьких, британських і шведських автовиробників приблизно на 3 млрд євро (близько 3,5 млрд доларів) на рік.

Крім торговельних ризиків, європейський автопром стикається зі спадом продажів у Китаї та повільнішим, ніж очікувалося, переходом на електромобілі. Це змушує компанії переглядати свої екологічні стратегії та інвестиційні плани.

Напруження також посилюється на політичному рівні. Дональд Трамп заявляє про намір придбати Гренландію у Данії, однак ці плани викликали спротив як з боку Копенгагена, так і європейських союзників, які виступили на підтримку напівавтономної території.

Нагадаємо, Трамп оголосив, що з 1 лютого 2026 року США введуть 10% мито на всі товари, що імпортуються з Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів та Фінляндії.

У відповідь на нові тарифні погрози Європейський Союз веде переговори щодо можливого запровадження мит на американські товари загальною вартістю до 93 млрд євро, якщо США реалізують оголошені заходи з 1 лютого. Законодавці ЄС також попередили, що можуть заблокувати ратифікацію торговельної угоди зі США.