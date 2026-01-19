Акции европейских автопроизводителей обрушились из-за новых тарифных угроз Трампа

Акции ведущих европейских автопроизводителей резко снизились после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил повторным повышением импортных тарифов на фоне обострения противостояния вокруг Гренландии.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg.

В понедельник утром во Франкфурте акции Mercedes-Benz AG подешевели на 6,7%, BMW AG – на 7%, а Volkswagen AG – на 5,4%. Котировки Porsche AG, не имеющие производственных мощностей в США, снизились на 4,9%.

На прошлой неделе Дональд Трамп неожиданно для ряда европейских стран, включая Германию и Францию, объявил о намерении ввести дополнительные 10% пошлины на импорт с февраля с последующим повышением до 25% в июне. Для немецких автопроизводителей США является ключевым рынком продаж и прибыли, при этом часть моделей, в частности, Mercedes S-класса, импортируется в страну из Европы.

Автоконцерны уже находятся под давлением действующих тарифов США, составляющих около 15% для большинства автомобилей и автозапчастей, импортируемых из Европейского Союза. В прошлом году дополнительные пошлины, повышенные примерно с 2,5%, вызвали волну пересмотров прогнозов доходности во всем секторе.

По оценке аналитика Bloomberg Intelligence Майкла Дина, новые налоговые меры могут снизить базовую прибыль немецких, британских и шведских автопроизводителей примерно на 3 млрд. евро (около 3,5 млрд. долларов) в год.

Помимо торговых рисков, европейский автопром сталкивается со спадом продаж в Китае и более медленным, чем ожидалось, переходом на электромобили. Это заставляет компании пересматривать свои экологические стратегии и инвестиционные планы.

Напряжение также усиливается на политическом уровне. Дональд Трамп заявляет о намерении приобрести Гренландию у Дании, однако эти планы вызвали сопротивление как со стороны Копенгагена, так и европейских союзников, выступивших в поддержку полуавтономной территории.

Напомним, Трамп объявил, что с 1 февраля 2026 года США введут 10% пошлину на все импортируемые товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии.

В ответ на новые тарифные угрозы Европейский Союз ведет переговоры о возможном введении таможенных пошлин на американские товары общей стоимостью до 93 млрд евро, если США реализуют объявленные мероприятия с 1 февраля. Законодатели ЕС также предупредили, что могут заблокировать ратификацию торгового соглашения с США.