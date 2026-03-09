Mercedes может начать производство авто вместе с китайским Great Wall

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz Group AG ведет переговоры с китайской компанией Great Wall Motor Co. по совместной эксплуатации своей производственной площадки в Южной Африке.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Bloomberg.

Речь идет о возможности налаживания партнерства на заводе в городе Ист-Лондон. Представители GWM уже подали соответствующее предложение в Министерство торговли и промышленности Южной Африки, выразив готовность к локальному производству автомобилей.

Тарифное давление

Необходимость адаптации производства возникла из-за изменения торговой политики США.

Mercedes поставляет седан C-класса из Южной Африки в США с 1997 года, пользуясь Законом о росте и возможностях Африки, позволяющим беспошлинный экспорт автомобилей в крупнейшую экономику мира.

Однако введение новых глобальных тарифов администрацией Дональда Трампа чревато экономической целесообразностью работы завода.

Совместное использование мощностей поможет снизить эксплуатационные расходы и сохранить рабочие места для 2400 человек в условиях усиления конкуренции со стороны дешевого импорта.

Технические аспекты

Текущая производственная линия Mercedes позволяет интегрировать сборку другого бренда, хотя GWM придется построить собственный цех для сварки и сборки кузовов.

В то же время, немецкий концерн изучает возможность превращения площадки в глобальный центр по переработке аккумуляторов для электромобилей. Окончательная структура партнерства еще не определена, поэтому компании рассматривают разные варианты сотрудничества.

Автомобильный рынок Южной Африки

Пока только каждый третий автомобиль, продающийся в стране, имеет местное происхождение, тогда как два десятилетия назад этот показатель был значительно выше.

Ведущие производители призывают правительство усилить защиту отрасли и улучшить налоговые льготы.

Как отмечается, для GWM запуск местного производства является стратегическим шагом для удовлетворения спроса на бренды Haval и Tank, тогда как Mercedes это способ обеспечить конкурентоспособность площадки, в модернизацию которой в 2022 году инвестировали около 600 миллионов евро.

Напомним, в январе акции ведущих европейских автопроизводителей резко снизились после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил повторным повышением импортных тарифов на фоне обострения противостояния вокруг Гренландии. Акции Mercedes-Benz AG подешевели на 6,7%, BMW AG – на 7%, а Volkswagen AG – на 5,4%. Котировки Porsche AG, не имеющие производственных мощностей в США, снизились на 4,9%.