Mercedes-Benz отзывает 144 тысячи новых авто в США из-за проблем с экранами

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz объявил о масштабном отзыве более 144 тысяч автомобилей на рынке США. Причиной послужили технические проблемы с приборной панелью, которая может внезапно гаснуть во время движения автомобиля.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters.

По данным регулятора, неисправность связана с блоком управления мультимедийной системой, отвечающей за навигацию и развлечения. Из-за программной ошибки система может перезагружаться прямо во время езды, что приводит к полному отключению цифровой приборной панели перед водителем.

Какие модели попали под отзыв

Кампания касается новых моделей автомобилей, выпущенных в период с 2024 по 2026 годы. В список вошли популярные серии бренда:

  • AMG GT и SL (спортивные модели);
  • C-Class и E-Class (седаны);
  • CLE и GLC (купе и кроссоверы).

Mercedes-Benz пообещали бесплатно обновить программное обеспечение мультимедийной системы в дилерских центрах, чтобы устранить риск внезапного отключения экранов. Этот отзыв дополняет серию технических проблем у крупных автопроизводителей в этом году.

Напомним, Tesla отзывает более 200 тысяч авто из-за технической неисправности камер заднего вида, что создает риски при движении назад.

В то же время компания Ford отзывает почти 1,4 млн пикапов F-150 из-за опасного дефекта. В этих авто зафиксировали случаи внезапного переключения автоматической коробки на более низкую скорость прямо во время движения на трассе.

Также о масштабной кампании объявил автогигант General Motors, отзывающий 270 тысяч автомобилей. Массовые сервисные акции лидеров рынка подчеркивают растущую сложность автомобильной электроники и софта, которые все чаще становятся причиной поломок.

Автор:
Максим Кольц