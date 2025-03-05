Конкурсная комиссия объявила имена 30 кандидатов на должность руководителя БЭБ

Конкурсная комиссия по отбору руководителя Бюро экономической безопасности определила 30 претендентов, прошедших этап проверки документов. Они продолжат участие в конкурсе.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Участие в конкурсе продолжат:

Максим Асланов,

Олег Борисенко,

Михаил Буртов,

Роман Гнатюк,

Богдан Гончар,

Александр Горбов,

Татьяна Гречневая,

Руслан Деменцов,

Раджами Джан,

Виктор Дубовик,

Максим Калатур,

Атила Ковчи,

Сергей Маштабей,

Амил Омаров,

Руслан Пахомов,

Сергей Верхун,

Дмитрий Плачков,

Николай Полторацкий,

Руслан Рачинский,

Владислав Рожимовский,

Александр Сытников,

Александр Скумаров,

Роман Татаринов,

Сергей Фокин,

Елена Фюдор,

Александр Цивинский,

Игорь Шепетин

Роман Яроменок.

Требования к кандидатам

Как отметила член комиссии, международная экспертка по вопросам антикоррупционной реформы для Еврокомиссии, Всемирного банка, ПРООН, ОЭСР Лаура Стефан, для участия в конкурсе на эту должность кандидаты должны были подать пакет документов, который должен быть полон в соответствии с законодательством, и об этом говорилось в объявлении комиссии по конкурсу.

Она добавила, что претенденты должны отвечать основным требованиям закона, касающимся критериев приемлемости по возрасту, образованию, рабочему опыту, управленческому опыту. Все эти требования можно найти в законе о БЭБе.

По ее словам, после начального скрининга заявлений конкурсная комиссия решила обратиться к отдельным кандидатам с просьбой предоставить дополнительные документы или уточнения, преимущественно о соответствии требования профессионального опыта.

Напомним, специалисты БЭБ обнаружили ряд подрядчиков органов местного самоуправления, не задекларировавших налоговые обязательства после получения бюджетных средств за выполненные работы. Речь идет о более чем 1,6 млрд грн неуплаченных налогов.