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Конкурсная комиссия объявила имена 30 кандидатов на должность руководителя БЭБ
Конкурсная комиссия по отбору руководителя Бюро экономической безопасности определила 30 претендентов, прошедших этап проверки документов. Они продолжат участие в конкурсе.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Участие в конкурсе продолжат:
- Максим Асланов,
- Олег Борисенко,
- Михаил Буртов,
- Роман Гнатюк,
- Богдан Гончар,
- Александр Горбов,
- Татьяна Гречневая,
- Руслан Деменцов,
- Раджами Джан,
- Виктор Дубовик,
- Максим Калатур,
- Атила Ковчи,
- Сергей Маштабей,
- Амил Омаров,
- Руслан Пахомов,
- Сергей Верхун,
- Дмитрий Плачков,
- Николай Полторацкий,
- Руслан Рачинский,
- Владислав Рожимовский,
- Александр Сытников,
- Александр Скумаров,
- Роман Татаринов,
- Сергей Фокин,
- Елена Фюдор,
- Александр Цивинский,
- Игорь Шепетин
- Роман Яроменок.
Требования к кандидатам
Как отметила член комиссии, международная экспертка по вопросам антикоррупционной реформы для Еврокомиссии, Всемирного банка, ПРООН, ОЭСР Лаура Стефан, для участия в конкурсе на эту должность кандидаты должны были подать пакет документов, который должен быть полон в соответствии с законодательством, и об этом говорилось в объявлении комиссии по конкурсу.
Она добавила, что претенденты должны отвечать основным требованиям закона, касающимся критериев приемлемости по возрасту, образованию, рабочему опыту, управленческому опыту. Все эти требования можно найти в законе о БЭБе.
По ее словам, после начального скрининга заявлений конкурсная комиссия решила обратиться к отдельным кандидатам с просьбой предоставить дополнительные документы или уточнения, преимущественно о соответствии требования профессионального опыта.
Напомним, специалисты БЭБ обнаружили ряд подрядчиков органов местного самоуправления, не задекларировавших налоговые обязательства после получения бюджетных средств за выполненные работы. Речь идет о более чем 1,6 млрд грн неуплаченных налогов.