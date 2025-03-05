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Конкурсная комиссия объявила имена 30 кандидатов на должность руководителя БЭБ

Бюро экономической безопасности
Бюро экономической сохранности. Фото: radiosvoboda

Конкурсная комиссия по отбору руководителя Бюро экономической безопасности определила 30 претендентов, прошедших этап проверки документов. Они продолжат участие в конкурсе.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Участие в конкурсе продолжат:

  • Максим Асланов,
  • Олег Борисенко,
  • Михаил Буртов,
  • Роман Гнатюк,
  • Богдан Гончар,
  • Александр Горбов,
  • Татьяна Гречневая,
  • Руслан Деменцов,
  • Раджами Джан,
  • Виктор Дубовик,
  • Максим Калатур,
  • Атила Ковчи,
  • Сергей Маштабей,
  • Амил Омаров,
  • Руслан Пахомов,
  • Сергей Верхун,
  • Дмитрий Плачков,
  • Николай Полторацкий,
  • Руслан Рачинский,
  • Владислав Рожимовский,
  • Александр Сытников,
  • Александр Скумаров,
  • Роман Татаринов,
  • Сергей Фокин,
  • Елена Фюдор,
  • Александр Цивинский,
  • Игорь Шепетин
  • Роман Яроменок.

Требования к кандидатам

Как отметила член комиссии, международная экспертка по вопросам антикоррупционной реформы для Еврокомиссии, Всемирного банка, ПРООН, ОЭСР Лаура Стефан, для участия в конкурсе на эту должность кандидаты должны были подать пакет документов, который должен быть полон в соответствии с законодательством, и об этом говорилось в объявлении комиссии по конкурсу.

Она добавила, что претенденты должны отвечать основным требованиям закона, касающимся критериев приемлемости по возрасту, образованию, рабочему опыту, управленческому опыту. Все эти требования можно найти в законе о БЭБе.

По ее словам, после начального скрининга заявлений конкурсная комиссия решила обратиться к отдельным кандидатам с просьбой предоставить дополнительные документы или уточнения, преимущественно о соответствии требования профессионального опыта.

Напомним, специалисты БЭБ обнаружили ряд подрядчиков органов местного самоуправления, не задекларировавших налоговые обязательства после получения бюджетных средств за выполненные работы. Речь идет о более чем 1,6 млрд грн неуплаченных налогов.

Автор:
Татьяна Бессараб