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БЭБ разоблачило подрядчиков, не задекларировавших 1,6 млрд грн налогов за бюджетные выплаты
Специалисты Бюро экономической безопасности (БЭБ) обнаружили ряд подрядчиков органов местного самоуправления, не задекларировавших налоговые обязательства после получения бюджетных средств за выполненные работы. Речь идет о более чем 1,6 млрд грн неуплаченных налогов.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Ход расследования
Сотрудники Департамента анализа информации и управления рисками провели анализ данных Государственной казначейской службы и Государственной налоговой службы Украины.
В результате было установлено, что ряд компаний, выполнявших государственные заказы, после получения бюджетных средств за выполненные работы или услуги не регистрировали или регистрировали лишь частично налоговые обязательства.
В общей сложности речь идет о более чем 1,6 млрд грн неуплаченных налогов.
В перечень услуг, предоставляемых этими компаниями, входили ремонт дорожного покрытия, капитальный ремонт зданий, строительство фортификационных сооружений и другие подобные работы.
Аналитики БЭБ направили в Государственную налоговую службу Украины письма-рекомендации для принятия соответствующих управленческих решений. В дальнейшем ГНС назначила ряд внеплановых проверок.
В настоящее время одному субъекту хозяйствования уже доначислено 1,3 млрд гривен налогов с учетом штрафной санкции.
Кроме того, на основе аналитических справок детективы БЭБ начали досудебное расследование по нескольким уголовным производствам по фактам умышленного уклонения от уплаты налогов.
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