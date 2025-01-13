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Подпольный цех на Киевщине производил кофе известных мировых брендов: как распространяли (ФОТО)

БЭБ в Киевской области ликвидировало подпольный цех по производству кофе известных мировых брендов
БЭБ в Киевской области ликвидировало подпольный цех по производству кофе известных мировых брендов

В Киевской области правоохранители прекратили деятельность нелегального подпольного цеха по производству кофе известных мировых брендов.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.

Отмечается, что незаконную деятельность организовал житель Киевской области. Вместе с сообщниками он наладил производство поддельной кофейной продукции в складских помещениях.

Как сообщается, фальсифицированный товар злоумышленники распространяли через интернет, пункты розничной торговли и на местных рынках.

"Такая деятельность происходила без каких-либо договоров, разрешительных документов и лицензий на использование популярных торговых марок", — отмечают в БЭБ.

Во время обысков правоохранители изъяли оборудование для изготовления, обработки и фасовки кофейной продукции, полиграфическое оборудование, более 4,5 тысяч упаковок фальсифицированного кофе, почти 140 мешков кофейной продукции без маркировки.

Также изъято 4 легковых автомобиля и два грузовика, около 70 тыс. долларов США наличными, компьютерную технику, мобильные телефоны, документацию и черновые записи и т.д.

Фото 2 — Подпольный цех на Киевщине производил кофе известных мировых брендов: как распространяли (ФОТО)
Фото 3 — Подпольный цех на Киевщине производил кофе известных мировых брендов: как распространяли (ФОТО)
Фото 4 — Подпольный цех на Киевщине производил кофе известных мировых брендов: как распространяли (ФОТО)
Фото 5 — Подпольный цех на Киевщине производил кофе известных мировых брендов: как распространяли (ФОТО)
Фото 6 — Подпольный цех на Киевщине производил кофе известных мировых брендов: как распространяли (ФОТО)
Фото 7 — Подпольный цех на Киевщине производил кофе известных мировых брендов: как распространяли (ФОТО)
Фото 8 — Подпольный цех на Киевщине производил кофе известных мировых брендов: как распространяли (ФОТО)
Фото 9 — Подпольный цех на Киевщине производил кофе известных мировых брендов: как распространяли (ФОТО)

В БЭБ отмечают, что ориентировочная стоимость изъятых товарно-материальных ценностей составляет около 20 млн грн.

В настоящее время продолжается досудебное расследование по уголовному производству по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 229 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование знака для товаров и услуг, нанесшее материальный ущерб в особо крупном размере).

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области детективы Бюро экономической безопасности приостановили продажу поддельного горючего на 11 автозаправочных станциях.

Автор:
Светлана Манько