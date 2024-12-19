Более 100 тонн некачественного горючего изъяли на 11 АЗС (ФОТО, ВИДЕО)

В Черновицкой области детективы Бюро экономической безопасности приостановили продажу поддельного горючего на 11 автозаправочных станциях Буковины.

Об этом сообщила пресс-служба БЭБ.

Как отмечают правоохранители, преступная группа, действуя в сговоре со должностными лицами предприятий сферы торговли нефтепродуктами, наладила схему сбыта некачественных горюче-смазочных материалов на территории Черновицкой, Ивано-Франковской и Хмельницкой областей.

По данным следствия, злоумышленники примешивали к бензину марки А-95 газовый конденсат и специальные присадки. Такая смесь позволяла искусственно увеличить объем топлива, не влияя на его стоимость.

Отмечено, что проведенные экспертизы подтвердили, что нефтепродукты не отвечали требованиям государственных стандартов.

Правоохранители провели обыски на автозаправочных станциях и изъяли более 100 тонн некачественных горюче-смазочных материалов, первичные финансово-хозяйственные документы, черновые записи, компьютерную технику, мобильные телефоны и наличные деньги.

В рамках уголовного производства было изъято более 240 тонн контрафакта стоимостью 17,5 млн грн.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Заметим, что несмотря на усилия государства нелегальные АЗС продолжают функционировать, подрывая экономику, конкурентоспособность легальных участников рынка и создавая угрозу для граждан и окружающей инфраструктуры. Согласно последним данным на сентябрь 2024 года, количество АЗС с признаками нелегальной деятельности в Украине снова возросло и достигло 419 объектов.

Почти четверть всех нелегальных АЗС работают во Львовской области, еще по 10% приходится на Одесскую и Ивано-Франковскую области.

Так, недавно в Одесской области детективы БЭБ разоблачили незаконную сеть АЗС по изготовлению и сбыту подакцизных товаров.