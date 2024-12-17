В Украине запускается мониторинг рынка нефтепродуктов: зачем это нужно

Для улучшения регулирования нефтяного рынка Кабинет Министров Украины 17 декабря утвердил порядок мониторинга качества, безопасности и объемов нефтепродуктов.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, согласно закону Украины "О минимальных запасах нефти и нефтепродуктов", утверждено:

порядок осуществления мониторинга качества и безопасности нефтепродуктов в Украине;

порядок мониторинга объемов на рынках нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа в Украине;

порядок функционирования и ведения электронной системы репортинга

Как пояснил Мельничук, это позволит создать действенные механизмы исследования рынка нефтепродуктов, обеспечить соответствующий уровень качества и безопасности нефтепродуктов на рынке Украины и выполнить взятые Украиной обязательства согласно Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС.

Нардеп уточнил, что порядком осуществления мониторинга объемов на рынках нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа в Украине определены условия, основания и процедура установления достоверного объема поставки нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа для их конечного потребления на таможенной территории Украины, включая введение обращений импорт, запасы, реализацию и экспорт нефтепродуктов, введение в обращение, добыча, импорт, запасы, внутреннее потребление, переработка и экспорт нефти и газового конденсата в течение соответствующего периода.

Кроме того, порядком осуществления мониторинга качества и безопасности нефтепродуктов в Украине определены условия, основания и процедура сбора, обработки, передачи, хранения и обобщения информации о качестве реализуемых на внутреннем рынке нефтепродуктов и соответствие показателей качества и безопасности нефтепродуктов действующим техническим регламентам, государственным национальным. стандартам Украины.

А порядком функционирования и ведения электронной системы репортинга определены цели создания, структура, процедура и требования по функционированию и доступу к информации с использованием электронной системы репортинга в соответствии с законом Украины "О минимальных запасах нефти и нефтепродуктов".

Заметим, в течение первых десяти месяцев 2024 года импорт бензина в Украину снизился на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года – до 1,016 млн т. Значительно выросли поставки бензина в Украину через западную границу с Польшей, вытесняя другие маршруты, а их доля достигла 52,9% импорта по сравнению с 34,6% в прошлом году.

Несмотря на снижение цен на нефть, украинские АЗС не спешат снижать цены на АЗС. Поскольку с 1 января 2025 г. ожидается очередное повышение акцизов на бензин дизель и автогаз после 1 января игроки рынка пытаются подготовиться к предстоящему подорожанию горючего. Вместе с тем, высокая маржа на бензине и дизтопливо позволит крупным операторам АЗС продолжить маркетинговую борьбу и внедрять скидки уже к новогодним праздникам.

Детальнее о ценах на бензин и автогаз на АЗС читайте в материале Delo.ua.