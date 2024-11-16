Украина импортировала уже более 1 млн тонн бензина: откуда везут больше всего

В первые десять месяцев 2024 года импорт бензина в Украину снизился на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года — до 1,016 млн т.

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Об этом сообщает НефтеРынок.

Стоимость импортного бензина снизилась

В Украине в январе-октябре 2024 года преимущественно завозили бензин марки А-95. На него приходится 96% общего объема импорта.

На бензин марок А-98/100 приходилось 3,1% поставок, а остальные — на марку А-92, импорт которого начался только в августе и продолжается до сих пор.

По данным аналитиков, стоимость закупленного за 10 месяцев бензина несколько ниже, чем за аналогичный период 2023 года, и составляет $949,4 млн (за аналогичный период в прошлом году — $1108,5 млн).

Откуда везут бензин

Сообщается, что значительно выросли поставки бензина в Украину через западную границу с Польшей, вытесняя другие маршруты, а их доля достигла 52,9% импорта по сравнению с 34,6% в прошлом году.

Через румынскую границу сейчас поступает около 33,9% импорта бензина, тогда как в 2023 году на это направление приходилось 47,1% поставок.

Доля поставок через молдавскую границу составляет примерно 11,0%, тогда как на словацкую и венгерскую границы приходится соответственно 1,9% и 0,2% от общего объема импорта.

Напомним, что в январе-сентябре текущего года импорт бензина в Украину снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6% до 919,5 тысяч тонн.

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