Импорт бензина в Украину в январе-сентябре упал на 6%: кто и откуда завозил

В январе-сентябре текущего года импорт бензина в Украину снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6% до 919,5 тысячи тонн. Об этом сообщает со ссылкой на данные Консалтинговой группы "А-95" профильное издание Enkorr.

64% бензина, или 590,5 тысяч тонн поступило железнодорожным транспортом, причем этот объем вырос на 44,2% к прошлогоднему показателю. Соответственно, автомобильным транспортом было завезено на 30,6% меньше — 220 тысяч тонн.

Отмечается, что основным фактором смены логистики можно считать забастовки с польской стороны, которые начались 6 ноября 2023 года и продолжались до 22 апреля 2024-го. В итоге Польша потеряла почти 86% автоперевозок горючего, однако заместила их железнодорожными. На 59% сократилось снабжение автотранспортом из Болгарии, на 58% — из Словакии, а из Латвии прекратилось почти полностью.

Откуда идет бензин в Украину

С западного направления за три квартала было ввезено на 22% больше бензина по сравнению с прошлогодним показателем — 497,8 тысячи тонн, а с юга — наоборот, на 26% меньше, а именно 421,7 тысячи тонн.

Произошло это главным образом из-за существенного снижения поставок из Греции, которые в 2023 году имели ситуативный характер, в частности из-за их отсутствия в течение первого полугодия 2024 года.

Поставки же из Литвы выросли на 40% до 161,2 тысячи тонн. Крупнейшим импортером литовского бензина является сеть заправок WOG, на которую приходится 39% этого объема. В первые девять месяцев года компания увеличила импорт из Литвы почти вдвое — на 91%.

В свою очередь, в этом году начал активно поставляться бензин из Германии, отгруженный в объеме 117,6 тысячи тонн. Крупнейшим импортером его стала UPG, на которую приходится 66%. По данным "А-95", эта же компания обеспечивает и поставки других украинских покупателей немецкого продукта, в частности "БРСМ-Нафты".

Поставки же из основных стран в этом году почти не изменились: из Польши — сократились с 203 до 201,8 тысячи тонн, а из Румынии — выросли с 231,4 до 239,4 тысячи тонн.

В то же время польский Orlen увеличил поставки почти вдвое – с 95,4 до 187,5 тысячи тонн. В частности, на сети ОККО и WOG пришлось 75 тысяч тонн роста отгрузок, а еще 14,8 тысяч тонн заказала "Укрнафта".

С учетом объемов из Литвы, где в городе Мажейкяй расположен один из НПЗ Orlen, именно польский концерн в этом году стал крупнейшим поставщиком бензина в Украину (345,2 тысячи тонн). С другой стороны, из перечня польских поставщиков почти исчезли Select Energy, Arcturus, BP Europa, Anwim, а Unimot потерял 73%, отгрузив всего 11,2 тысячи тонн.

Из Румынии же почти весь объем – 93%, или 223,1 тысячи тонн – пришелся на государственную компанию OMV Petrom, которая нарастила поставки на 61% – также главным образом благодаря сетям ОККО и WOG, а также Amic. В свою очередь, импорт бензина Rompetrol упал вдвое до 8,1 тысяч тонн.

Кто завозит больше бензина

Крупнейшими импортерами бензина стали ОККО (326,3 тысячи тонн, +7%), WOG (173 тысячи тонн, +5%) и UPG (79,7 тысячи тонн, +9%). Amic импортировал 23,9 тысячи тонн (рост на 55%), SOCAR – 20,3 тысячи, "Анвитрейд" – 17,8 тысячи, "Укрнафта" – 14,8 тысячи тонн. Также 14,8 тысячи тонн импортировала "Параллель".

Кроме того, топ-10 попали оптовики УНТК и "АТ Энерго Трейд". Первая нарастила закупки вдвое до 19,1 тысячи тонн, вторая — на 67% до 15,6 тысячи тонн. В то же время из топа исчезли KLO (сократила импорт с 14,3 до 5,9 тысячи тонн) и "БРСМ-Нафта" (с 30,4 тысяч тонн импорт упал до 8 тысяч), а также консолидированная сеть "Приват", которая уже не завозила горючее вовсе.

Отметим при этом, что сейчас снижение цен на нефть после двухнедельного роста сняло все предпосылки к увеличению цен на бензин и дизельное топливо. В то же время предпосылок для существенного снижения цен на АЗС пока также нет. При этом низкие продажи топлива заставляют сети АЗС действовать более агрессивно и организовывать скидки на топливо, чтобы привлечь клиентов.