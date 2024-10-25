Імпорт бензину в Україну в січні-вересні впав на 6%: хто й звідки завозив

В січні-вересні поточного року імпорт бензину в Україну знизився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 6% до 919,5 тисячі тонн. Про це повідомляє з посиланням на дані Консалтингової групи "А-95" профільне видання Enkorr.

64% бензину, або 590,5 тисячі тонн надійшло залізничним транспортом, причому цей обсяг зріс на 44,2% до минулорічного показника. Відповідно, автомобільним транспортом завезено було на 30,6% менше - 220 тисяч тонн.

Зазначається, що основним чинником зміни логістики можна вважати польські страйки, які розпочалися 6 листопада 2023 року і тривали до 22 квітня 2024-го. Внаслідок цього Польща втратила майже 86% автоперевезень пального, але замістила їх залізничними. На 59% скоротилося постачання автотранспортом з Болгарії, на 58% - зі Словаччини, а з Латвії припинилося майже повністю.

Звідки йде бензин до України

З західного напрямку за три квартали було ввезено на 22% більше бензину порівняно з минулорічним показником - 497,8 тисячі тонн, а з півдня - навпаки, на 26% менше, а саме 421,7 тисячі тонн.

Статося це головним чином через суттєве зниження постачань із Греції, які в 2023 році мали ситуативний характер, зокрема через їхню відсутність протягом першого півріччя 2024 року.

Натомість постачання з Литви зросли на 40% до 161,2 тисячі тонн. Найбільшим імпортером литовського бензину є мережа заправок WOG, на яку припадає 39% цього обсягу. Протягом перших дев'яти місяців року компанія збільшила імпорт з Литви майже вдвічі – на 91%.

В свою чергу, цього року почав активно постачатися бензин з Німеччини, якого було відвантажено 117,6 тисячі тонн. Найбільшим його імпортером стала UPG, на яку припадає 66%. За даними "А-95", ця ж компанія забезпечує постачання й інших українських покупців німецького продукту, зокрема "БРСМ-Нафти".

Постачання ж з основних країн цього року майже не змінилося: з Польщі - зменшилося з 203 до 201,8 тисячі тонн, а з Румунії - зросло з 231,4 до 239,4 тисячі тонн.

Натомість польський Orlen збільшив постачання майже вдвічі – з 95,4 до 187,5 тисячі тонн. Зокрема, на мережі ОККО і WOG прийшлося 75 тисяч тонн росту відвантажень, а ще 14,8 тисячі тонн замовила "Укрнафта".

З урахуванням обсягів з Литви, де в місті Мажейкяй розташовано один з НПЗ Orlen, саме польський концерн цьогоріч став найбільшим постачальником бензину в Україну (345,2 тисячі тонн). Натомість з переліку польських постачальників майже зникли Select Energy, Arcturus, BP Europa, Anwim, а Unimot втратив 73%, відвантаживши лише 11,2 тисячі тонн.

З Румунії ж майже весь обсяг - 93%, або 223,1 тисячі тонн - прийшовся на державну компанію OMV Petrom, яка наростила постачання на 61% - також головним чином завдяки мережам ОККО й WOG, а також Amic. В свою чергу, імпорт бензину Rompetrol впав удвічі до 8,1 тисячі тонн.

Хто завозить найбільше бензину

Найбільшими ж імпортерами бензину стали ОККО (326,3 тисячі тонн, +7%), WOG (173 тисячі тонн, +5%) та UPG (79,7 тисячі тонн, +9%). Amic імпортував 23,9 тисячі тонн (ріст на 55%), SOCAR - 20,3 тисячі, "Анвітрейд" - 17,8 тисячі, "Укрнафта" - 14,8 тисячі тонн. Також 14,8 тисячі тонн імпортувала "Паралель".

Крім того, до топ-10 потрапили гуртовики УНТК й "АТ Енерго Трейд". Перша наростила закупівлі вдвічі до 19,1 тисячі тонн, друга - на 67% до 15,6 тисячі тонн. Натомість з топу зникли KLO (зменшила імпорт з 14,3 до 5,9 тисячі тонн) та "БРСМ-Нафта" (з 30,4 тисячі тонн імпорт впав до 8 тисяч), а також консолідована мережа "Приват", яка вже не завозила пальне взагалі.

Зазначимо при цьому, що наразі зниження цін на нафту після двотижневого зростання зняло всі передумови до збільшення цін на бензин та дизельне паливо. Водночас передумов для суттєвого зниження цін на АЗС поки також немає. При цьому низькі продажі палива змушують мережі АЗС діяти агресивніше та організовувати знижки на пальне, щоб привабити клієнтів.