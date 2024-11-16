Україна імпортувала вже понад 1 млн тонн бензину: звідки везуть найбільше

Протягом перших десяти місяців 2024 року імпорт бензину до України знизився на 4,1% порівняно з аналогічним періодом 2023 року — до 1,016 млн т.

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Про це повідомляє НафтоРинок.

Вартість імпортного бензину зменшилася

Зазначається, що до України у січні-жовтні 2024 року переважно завозили бензин марки А-95. На нього припадає 96% від загального обсягу імпорту.

Натомість на бензин марок А-98/100 припадало 3,1% постачань, а решта — на марку А-92, імпорт якого розпочався лише в серпні та триває досі.

За даними аналітиків, вартість закупленого за 10 місяців бензину дещо нижча, ніж за аналогічний період 2023 року, і становить $949,4 млн (за аналогічний період минулого року — $1108,5 млн).

Звідки везуть бензин

Повідомляється, що значно зросли поставки бензину до України через західний кордон із Польщею, витісняючи інші маршрути, а їхня частка досягла 52,9% імпорту порівняно з 34,6% торік.

Через румунський кордон наразі надходить близько 33,9% імпорту бензину, тоді як у 2023 році на цей напрямок припадало 47,1% постачань.

Частка поставок через молдовський кордон становить приблизно 11,0%, тоді як на словацький та угорський кордони припадає відповідно 1,9% та 0,2% від загального обсягу імпорту.

Нагадаємо, що в січні-вересні поточного року імпорт бензину в Україну знизився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 6% до 919,5 тисячі тонн.

Зауважимо, після закінчення сезону жнив та підвищеного попиту з боку аграріїв ринок пального чекає тривалий сезон зимових холодів, коли споживання є мінімальним. В цих умовах трейдери очікують на зниження цін на всі види пального спершу в гурті, а згодом і на стелах. Крім того, мережі продовжать маркетингову боротьбу за клієнта влаштовуючи акції. Детальніше про ціни на бензин та автогаз на АЗС читайте в матеріалі Delo.ua.