Импорт сжиженного газа в Украину снизился более чем на 40%

На прошлой неделе, со 2 по 8 декабря, импорт сжиженного газа в Украину сократился на 41% по сравнению с предыдущей неделей, достигнув всего 10,1 тыс. тонн. Это один из самых низких показателей в 2024 году.

Об этом пишет издание Enkorr, ссылаясь на данные Консалтинговой группы "А-95".

Согласно сообщению, сокращение объемов почти не повлияло на рынок, поскольку спрос оставался низким, а запасы газа – достаточными.

Однако больше всего пострадали поставки через реку Дунай, которые снизились в 3,7 раза. Это связано с ожиданиями понижения цен от алжирской компании Sonatrach в декабре. Ожидается, что на этой или следующей неделе в Украину поступит около 7,8 тыс. тонн газа.

Автомобильный импорт сократился на 16%, до 6 тыс. тонн, в то время как железнодорожные поставки выросли на 35%, до 1,7 тыс. тонн. Однако с середины октября по середину ноября общий объем автомобильных партий постоянно снижался из-за более дешевых предложений на южных терминалах.

В ноябре автопартии сжиженного газа снизились на 29%, до 24,5 тыс. тонн, достигнув самого низкого уровня с мая 2022 года.

Основными поставщиками сжиженного газа были Польша и Литва, отправившие по 2,5 тыс. тонн каждая. Однако объемы этих стран сократились на 11% и 5% соответственно. Снабжение из Румынии и Латвии уменьшилось на 42%, до 0,8 тыс. тонн и 0,2 тыс. тонн.

Как на импорт повлияли цены

Цены также сыграли немаловажную роль в динамике рынка. В начале декабря на украинско-польской границе газ стоил $734-780 за тонну, в то время как в румынском Галаке – $765-775 за тонну.

С учетом доставки в Киев польский газ обходился в 53 440 грн/т, а румынский – более 57 000 грн/т. Поэтому западный ресурс начал проникать даже в центральные регионы Украины.

Спрос на железнодорожные партии оставался слабым из-за их высокой цены. На прошлой неделе только две компании – ОККО и Надежда – осуществляли поставки вагонами-цистернами.

Снижение импорта и динамика поставок свидетельствуют об ожиданиях трейдеров относительно дальнейшего снижения цен на рынке сжиженного газа.

Напомним, в сентябре топливные компании ввезли в страну 5 тысяч тонн LPG, что в среднесуточном эквиваленте составляет 0,72 тысяч тонн. По сравнению с последней неделей августа импорт уменьшился в 7 раз, а в месячной динамике – в 5,4 раз. Это самый низкий показатель с мая 2022 года, когда из-за полномасштабного вторжения России в Украину возник невиданный дефицит всех марок моторных топлив.