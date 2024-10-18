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Последствия повышения акцизов. Импорт дизельного топлива упал на четверть в сентябре

Последствия повышения акцизов. Импорт дизельного топлива упал на четверть в сентябре
Фото: Freepik

По сравнению с августом в сентябре импорт дизельного топлива в Украину упал на 26% до 493 тыс. тонн.

Об этом свидетельствуют данные Консалтинговой группы "А-95", пишет издание enkorr.

Отмечается, что сокращение закупок за границей было ожидаемой реакцией рынка, поскольку с сентября начала действовать повышенная ставка акциза, из-за чего многие компании в течение августа накопили большие запасы продукта.

По данным аналитиков, сокращение поставок в сентябре произошло по всем направлениям, но если закупки с юга уменьшились на 23%, то из западных источников импорт упал почти на 30%.

Фото 2 — Последствия повышения акцизов. Импорт дизельного топлива упал на четверть в сентябре

"Трейдеры на юге в сентябре предлагали дизель на более привлекательных условиях, благодаря чему сокращение объемов реализации было меньше по сравнению с западным направлением. Но обратной стороной этих усилий было падение рентабельности продаж морского ресурса на дунайских терминалах", — подчеркивают эксперты нефтяного рынка.

Откуда везут дизтопливо

В сентябре с южного направления было отгружено 294 тыс. тонн дизтоплива, наибольшие объемы были импортированы из Румынии. Оттуда в Украину поступило 191 тыс. тонн продукта, это на 14% меньше, чем в августе.

В сентябре импорт турецкого дизтоплива в Украину упал с 35 тыс. тонн до 6 тыс. тонн. Снабжение из Греции в сентябре упали со 116 тыс. тонн до 96 тыс. тонн.

С западного направления объемы поставок дизтоплива в сентябре составили 199 тыс. тонн. Импорт из Польши сократился на 27% до 118 тыс. тонн. Также поставки из Литвы в сентябре сократились на 15% до 43 тыс. тонн.

Фото 3 — Последствия повышения акцизов. Импорт дизельного топлива упал на четверть в сентябре

Заметим, количество импортеров нефтепродуктов в Украину в сентябре 2024 года снизилось по сравнению с августом на 12% до 245 компаний, что стало наименьшим показателем с июня 2022 года.

Напомним, цены на бензин и дизтопливо на украинских АЗС пока не изменяются, поскольку высокие запасы горючего и умеренный спрос сдерживают большие сети от резких движений на стелах. Похожая тенденция происходит и на рынке автогаза: потребление этого вида горючего ниже прошлогоднего, поэтому сети замедлили рост цен. Детальнее о ценах на бензин и автогаз на АЗС читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько