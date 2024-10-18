Наслідки підвищення акцизів. Імпорт дизельного пального впав на чверть у вересні

Порівняно з серпнем у вересні імпорт дизельного пального в Україну впав на 26%, до 493 тис. тонн.

Про це свідчать дані Консалтингової групи "А-95", пише видання enkorr.

Зазначається, що скорочення закупівель за кордоном було очікуваною реакцією ринку, оскільки з вересня почала діяти підвищена ставка акцизу, через що багато компаній протягом серпня накопичило великі запаси продукту.

За даними аналітиків, скорочення постачань у вересні відбулося на всіх напрямках, але якщо закупівлі з півдня зменшилися на 23%, то із західних джерел імпорт упав майже на 30%.

"Трейдери на півдні у вересні пропонували дизель на більш привабливих умовах, завдяки чому скорочення обсягів реалізації було меншим порівняно з західним напрямком. Але зворотною стороною цих зусиль було падіння рентабельності продажів морського ресурсу на дунайських терміналах", - підкреслюють експерти нафтового ринку.

Звідки везуть ДП

У вересні з південного напрямку було відвантажено 294 тис. тонн дизпального, найбільші обсяги було імпортовано з Румунії. Звідти в Україну надійшло 191 тис. тонн продукту, це на 14% менше порівняно з серпнем.

У вересні імпорт турецького дизпального в Україну впав з 35 тис. тонн до 6 тис. тонн. Постачання з Греції у вересні впали зі 116 тис. тонн до 96 тис. тонн.

Із західного напрямку обсяги постачань дизпального у вересні становили 199 тис. тонн. Імпорт з Польщі скоротився на 27%, до 118 тис. тонн. Також постачання з Литви у вересні скоротилися на 15%, до 43 тис. тонн.

Зауважимо, кількість імпортерів нафтопродуктів в Україну у вересні 2024 року знизилася порівняно з серпнем на 12%, до 245 компаній, що стало це найменшим показником із червня 2022 року.

Нагадаємо, ціни на бензин та дизпаливо на українських АЗС поки не змінюються, оскільки високі запаси пального та помірний попит стримують великі мережі від різких рухів на стелах. Схожа тенденція відбувається і на ринку автогазу: споживання цього виду пального є нижчим за тогорічне, тож мережі сповільнили зростання цін. Детальніше про ціни на бензин та автогаз на АЗС читайте в матеріалі Delo.ua.