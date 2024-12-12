Імпорт скрапленого газу в Україну знизився на понад 40%

Минулого тижня, з 2 по 8 грудня, імпорт скрапленого газу в Україну скоротився на 41% порівняно з попереднім тижнем, досягнувши лише 10,1 тис. тонн. Це один із найнижчих показників у 2024 році.

Про це пише видання Еnkorr, посилаючись на дані Консалтингової групи "А-95".

Згідно з повідомленням, скорочення обсягів майже не вплинуло на ринок, оскільки попит залишався низьким, а запаси газу – достатніми.

Проте, найбільше постраждали постачання через річку Дунай, які знизилися у 3,7 раза. Це пов'язано з очікуваннями зниження цін від алжирської компанії Sonatrach у грудні. Очікується, що цього або наступного тижня в Україну надійде близько 7,8 тис. тонн газу.

Автомобільний імпорт скоротився на 16%, до 6 тис. тонн, тоді як залізничні постачання зросли на 35%, до 1,7 тис. тонн. Однак з середини жовтня по середину листопада загальний обсяг автомобільних партій постійно знижувався через дешевші пропозиції на південних терміналах.

У листопаді автопартії скрапленого газу зменшилися на 29%, до 24,5 тис. тонн, досягнувши найнижчого рівня з травня 2022 року.

Основними постачальниками скрапленого газу були Польща та Литва, які відправили по 2,5 тис. тонн кожна. Однак обсяги з цих країн скоротилися на 11% і 5% відповідно. Постачання з Румунії та Латвії зменшилися на 42%, до 0,8 тис. тонн та 0,2 тис. тонн.

Як на імпорт вплинули ціни

Ціни також відіграли важливу роль у динаміці ринку. На початку грудня на українсько-польському кордоні газ коштував $734-780 за тонну, тоді як у румунському Галаці – $765-775 за тонну.

З урахуванням доставки до Києва польський газ обходився у 53 440 грн/т, а румунський – понад 57 000 грн/т. Через це західний ресурс почав проникати навіть у центральні регіони України.

Попит на залізничні партії залишався слабким через їхню високу ціну. Минулого тижня лише дві компанії – ОККО та "Надєжда" – здійснювали постачання вагонами-цистернами.

Зниження імпорту та динаміка постачань свідчать про очікування трейдерів щодо подальшого зниження цін на ринку скрапленого газу.

Нагадаємо, у вересні паливні компанії завезли до країни 5 тисяч тонн LPG, що в середньодобовому еквіваленті становить 0,72 тисячі тонн. Порівняно з останнім тижнем серпня імпорт зменшився у 7 разів, а у місячній динаміці — у 5,4 разів. Це найнижчий показник з травня 2022 року, коли через повномасштабне вторгнення Росії в Україну виник небачений дефіцит усіх марок моторних палив.