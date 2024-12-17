В Україні запускають моніторинг ринку нафтопродуктів: навіщо це потрібно

Для покращення регулювання нафтового ринку Кабінет міністрів України 17 грудня затвердив порядок моніторингу якості, безпечності та обсягів нафтопродуктів.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, відповідно до закону України "Про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів", затверджено:

порядок здійснення моніторингу якості і безпечності нафтопродуктів в Україні;

порядок здійснення моніторингу обсягів на ринках нафти, нафтопродуктів та скрапленого газу в Україні;

порядок функціонування та ведення електронної системи репортингу.

Як пояснив Мельничук, це дозволить створити дієві механізми дослідження ринку нафтопродуктів, забезпечити відповідний рівень якості і безпечності нафтопродуктів на ринку України і виконати взяті Україною зобов’язання відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Нардеп уточнив, що порядком здійснення моніторингу обсягів на ринках нафти, нафтопродуктів та скрапленого газу в Україні визначено умови, підстави та процедуру встановлення достовірного обсягу постачання нафти, нафтопродуктів та скрапленого газу для ïx кінцевого споживання на митній території України, включаючи введення в обіг, виробництво, імпорт, запаси, реалізацію та експорт нафтопродуктів, введення в обіг, видобуток, імпорт, запаси, внутрішнє споживання, переробку та експорт нафти та газового конденсату протягом відповідного періоду.

Крім того, порядком здійснення моніторингу якості і безпечності нафтопродуктів в Україні визначено умови, підстави та процедуру збирання, обробки, передачі, збереження та узагальнення інформації про якість нафтопродуктів, що реалізуються на внутрішньому ринку та відповідність показників якості i безпечності нафтопродуктів діючим технічним регламентам, державним національним стандартам України.

А порядком функціонування та ведення електронної системи репортингу визначено мету створення, структуру, процедуру та вимоги щодо функціонування та доступу до інформації з використанням електронної системи репортингу відповідно до закону України "Про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів".

Зауважимо, протягом перших десяти місяців 2024 року імпорт бензину до України знизився на 4,1% порівняно з аналогічним періодом 2023 року — до 1,016 млн т. Значно зросли поставки бензину до України через західний кордон із Польщею, витісняючи інші маршрути, а їхня частка досягла 52,9% імпорту порівняно з 34,6% торік.

Попри зниження цін на нафту, українські АЗС не поспішають знижувати ціни на АЗС. Оскільки з 1 січня 2025 року очікується чергове підвищення акцизів на бензин дизель та автогаз після 1 січня гравці ринку намагаються підготуватись до майбутнього здорожчання пального. Разом з тим висока маржа на бензині та дизпальному дозволить великим операторам АЗС продовжити маркетингову боротьбу та впроваджувати знижки вже до новорічних свят.

Детальніше про ціни на бензин та автогаз на АЗС читайте в матеріалі Delo.ua.