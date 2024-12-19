Понад 100 тонн неякісного пального вилучили на 11 АЗС (ФОТО, ВІДЕО)

У Чернівецькій області детективи Бюро економічної безпеки припинили продаж підробленого пального на 11 автозаправних станціях Буковини.

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Як зауважують правоохоронці, злочинна група, діючи у змові зі службовими особами підприємств сфери торгівлі нафтопродуктами, налагодила схему збуту неякісних пально-мастильних матеріалів на території Чернівецької, Івано-Франківської та Хмельницької областей.

За даними слідства, зловмисники домішували до бензину марки А-95 газовий конденсат та спеціальні присадки. Така суміш дозволяла штучно збільшити об’єм палива, не впливаючи на його вартість.

Зазначається, що проведені експертизи підтвердили, що нафтопродукти не відповідали вимогам державних стандартів.

Правоохоронці провели обшуки на автозаправних станціях та вилучили понад 100 тонн неякісних пально-мастильних матеріалів, первинні фінансово-господарські документи, чорнові записи, компʼютерну техніку, мобільні телефони та готівку.

Загалом в рамках кримінального провадження було вилучено понад 240 тонн контрафакту вартістю 17,5 млн грн.

Наразі триває досудове розслідування.

Зауважимо, попри зусилля держави нелегальні АЗС продовжують функціонувати, підриваючи економіку, конкурентоспроможність легальних учасників ринку та створюючи загрозу для громадян та навколишньої інфраструктури. Згідно з останніми даними на вересень 2024 року, кількість АЗС з ознаками нелегальної діяльності в Україні знову зросла і досягла 419 об’єктів.

Майже чверть усіх нелегальних АЗС працюють на Львівщині, ще по 10% припадає на Одеську й Івано-Франківську області.

Так, нещодавно в Одеській області детективи БЕБ викрили незаконну мережу АЗС з виготовлення та збуту підакцизних товарів.