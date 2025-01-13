Підпільний цех на Київщині виготовляв каву відомих світових брендів: як розповсюджували (ФОТО)

У Київській області правоохоронці припинили діяльність нелегального підпільного цеху з виготовлення кави відомих світових брендів.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

Зазначається, що незаконну діяльність організував житель Київщини. Разом зі спільниками він налагодив виробництво підробленої кавової продукції у складських приміщеннях.

Як повідомляється, фальсифікований товар зловмисники розповсюджували через мережу інтернет, пункти роздрібної торгівлі та на місцевих ринках.

"Така діяльність відбувалась без жодних договорів, дозвільних документів та ліцензій на використання популярних торгових марок", - зауважують у БЕБ.

Під час обшуків, правоохоронці вилучили обладнання для виготовлення, обробки та фасування кавової продукції, поліграфічне обладнання, понад 4,5 тисячі упаковок фальсифікованої кави, майже 140 мішків кавової продукції без маркування.

Також вилучено 4 легкових автомобілі та дві вантажівки, близько 70 тис. доларів США готівкою, компʼютерну техніку, мобільні телефони, документацію та чорнові записи тощо.

У БЕБ зауважують, що орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей складає майже 20 млн грн.

Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу України (незаконне використання знака для товарів і послуг, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі).

Раніше повідомлялося, що у Чернівецькій області детективи Бюро економічної безпеки припинили продаж підробленого пального на 11 автозаправних станціях.