БЕБ викрило підрядників, які не задекларували 1,6 млрд грн податків за бюджетні виплати

Фахівці Бюро економічної безпеки (БЕБ) виявили низку підрядників органів місцевого самоврядування, які не задекларували податкові зобов’язання після отримання бюджетних коштів за виконані роботи. Йдеться про понад 1,6 млрд грн несплачених податків.

Про це інформує пресслужба БЕБ.

Хід розслідування

Співробітники Департаменту аналізу інформації та управління ризиками провели аналіз даних Державної казначейської служби та Державної податкової служби України.

Внаслідок цього було встановлено, що ряд компаній, які виконували державні замовлення, після отримання бюджетних коштів за виконані роботи чи послуги не реєстрували або реєстрували лише частково податкові зобов'язання.

Загалом йдеться про понад 1,6 млрд грн несплачених податків.

До переліку послуг, що надавали ці компанії, входили ремонт дорожнього покриття, капітальний ремонт будівель, будівництво фортифікаційних споруд та інші подібні роботи.

Аналітики БЕБ скерували до Державної податкової служби України листи-рекомендації для прийняття відповідних управлінських рішень. Надалі ДПС призначила ряд позапланових перевірок.

Наразі одному суб’єкту господарювання вже донараховано 1,3 млрд гривень податків з урахуванням штрафної санкції.

Крім того, на основі аналітичних довідок детективи БЕБ розпочали досудове розслідування у кількох кримінальних провадженнях за фактами умисного ухилення від сплати податків.

Про корупційні оборудки

Нагадаємо, підприємця, який одночасно є депутатом з Кіровоградщини, затримали за постачання "псевдовійськового" одягу на суму 21 мільйон гривень.

Delo.ua раніше писало про те, що експодатківцям та адвокату дали тюремні строки за хабар від підприємця. Обвинувачених було викрито у вимаганні та отриманні $36 тис. від підприємця як неправомірної вигоди за повернення вилучених під час обшуку коштів, а саме 974 тис. грн, $109 тис. та товарно-матеріальних цінностей.

Раніше у Київській області правоохоронці припинили діяльність нелегального підпільного цеху з виготовлення кави відомих світових брендів.