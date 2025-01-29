У Києві вагоноремонтний завод викрили на закупівлі непрацюючого освітлення для електричок (ФОТО)

Печерське управління поліції Києва за оперативного супроводження Служби безпеки України викрили закупівлю Київським електровагоноремонтним заводом "Укрзалізниці" непрацюючих кондиціонерів для локомотивів та освітлення для електричок на суму майже 4 мільйона гривень гривень. Про це повідомляють столичні поліція та прокуратура.

Встановлено, що у 2023 році КЕВРЗ оголосив тендер на закупівлю систем охолодження у кабіну машиніста та освітлювальних приладів для модернізованих електропоїздів, що курсують у приміському сполученні по всій країні.

Відповідальним за процедуру закупівель був 41-річний заступник начальника відділу держпідприємства. Поліція виявила, що він вступив у злочинну змову з представниками фірми, яка займається виготовленням продукції залізничного призначення, з метою розтратити виділені державні кошти.

Згідно із розробленим планом, службова особа заводу, знаючи про проведення тендеру, завчасно повідомила представника виробника про початок процедури закупівель. Умови ж тендеру вже були прописані під потрібного постачальника.

Натомість у подальшому компанія поставила замовнику товар невідповідної якості - вживані кондиціонери та світильники, які не працювали, хоча отримала вона за це близько 4 мільйонів гривень.

Фото: ГУНП в Києві Фото: ГУНП в Києві Фото: ГУНП в Києві Фото: ГУНП в Києві Фото: ГУНП в Києві

"Як результат, машиністи були вимушені керувати електропоїздом із температурою в кабіні, яка влітку варіювалася від 40 до 60 градусів Цельсію", - додають правоохоронці.

Слідчі повідомили заступнику начальника відділу КЕВРЗ та двом представникам виробника про підозри за частинами 4 та 5 статті 191 Кримінального кодексу (розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, у великих та особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану).

Фігурантам загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо також, що до листопада 2024 року гендиректором Київського електровагоноремонтного заводу був Олег Головащенко, який після цього пішов на підвищення, очоливши "Пасажирську компанію" УЗ. Перед цим Кабінет міністрів призначив її голову Олександра Перцовського головою всієї "Укрзалізниці".