Пасажирський підрозділ "Укрзалізниці" очолив директор вагоноремонтного заводу: чому саме він

Філію "Пасажирська компанія" акціонерного товариства "Укрзалізниця" очолив гендиректор Київського електровагоноремонтного заводу Олег Головащенко. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова правління УЗ Олександр Перцовський, який донедавна сам і очолював пасажирський підрозділ держкомпанії.

"Впевнений у ньому та людях, які працюватимуть в пасажирській команді УЗ. Чому Олег? Відштовхуємося від завдань та пріоритетів. Вони сьогодні - забезпечити достатньо якісного рухомого складу для того, щоб пасажири навіть у піковий сезон мали місця, виготовляти нові вагони, ремонтувати старі наростаючими темпами, дивувати пасажирів приємними новинками", - зазначив Перцовський.

За словами очільника УЗ, Головащенко, який є уродженцем Жмеринки (Вінницька область), де розташована важлива вузлова залізнична станція, "все життя жив залізницею" і здатний створити в компанії нормальні умови праці, втримати колектив та залучити до нього молодь.

"Він до останнього очолював наш флагманський завод КЕВРЗ, який попри війну сьогодні нарощує і виробництво і залучає нових і нових співробітників. Я зустрічав його там у нічні зміни разом із робочими бригадами, зустрічав на розборах, коли він не соромився брати відповідальність за помилки, не "грав у волейбол", затягуючи та перекидаючі задачі кудись, а просто брався швидко виправляти", - зазначив Перцовський.

Він похвалив підлеглого, зокрема, за виготовлення його підприємством у найкоротші терміни вагонів для медичної евакуації поранених в березні 2022 року, а також якість ремонту поїздів.

"А коли запускали перший дитячий вагон - Олег вмовив зробити попередню презентацію... для дітей власних співробітників, щоб вони побачили та могли пишатись тим, над чим 24/7 працюють їхні батьки. Такі цінності для мене показові. І тому сьогоднішнє рішення - швидке й просте", - пояснив голова держкомпанії.

Сам Головащенко заявив, що розуміє, що на новій посаді "легко не буде" ані йому, ані йоо новим колегам, але хоче не підвести мільйони українців, які очікують на більше змін у рухомому складі, розкладах та сервісах.

"Скажу чесно, в 2006 році складач поїздів станції Жмеринка, який щойно закінчив Київський технікум залізничного транспорту, навіть не мріяв про таке:) Та й черговий позакласної сортувальної станції Жмеринка не мріяв… І навіть поїзний диспетчер в дирекції залізничних перевезень. Хоча, кого я обманюю - звісно, мріяв! Але й наполегливо робив усе, щоб дійти до цього", - написав він.

Нагадаємо, що 21 жовтня Кабінет міністрів за поданням "Укрзалізниці" призначив її головою правління Перцовського. Євген Лященко, який з березня 2023 року обіймав цю посаду, продовжить працювати на посаді члена правління.

В свою чергу, Перцовський працює в УЗ з 2020 року, до нинішнього призначення очолював "Пасажирську компанію". Раніше також працював, зщокрема, першим заступникм гендиректора "Укрпошти".