Пассажирское подразделение "Укрзализныци" возглавил директор вагоноремонтного завода: почему именно он

Филиал "Пассажирская компания" акционерного общества "Укрзализныця" возглавил гендиректор Киевского электровагоноремонтного завода Олег Головащенко. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава правления УЗ Александр Перцовский, недавно сам же возглавлявший пассажирское подразделение госкомпании.

"Уверен в нем и людях, которые будут работать в пассажирской команде УЗ. Почему Олег? Отталкиваемся от задач и приоритетов. Они сегодня — обеспечить достаточно качественного подвижного состава для того, чтобы пассажиры даже в пиковый сезон имели места, производить новые вагоны, ремонтировать старые нарастающими темпами, удивлять пассажиров приятными новинками", — отметил Перцовский.

По словам главы УЗ, Головащенко, который является уроженцем Жмеринки (Винницкая область), где расположена важная узловая железнодорожная станция, "всю жизнь жил железной дорогой" и способен создать в компании нормальные условия труда, удержать коллектив и привлечь в него молодежь.

"Он до последнего возглавлял наш флагманский завод КЭВРЗ, который, несмотря на войну, сегодня наращивает производство и привлекает новых и новых сотрудников. Я встречал его там в ночные смены вместе с рабочими бригадами, встречал на разборах, когда он не стеснялся брать ответственность за ошибки, не "играл в волейбол", затягивая и перекидывая задачи куда-то, а просто брался быстро исправлять", — отметил Перцовский.

Он похвалил подчиненного, в частности за изготовление его предприятием в кратчайшие сроки вагонов для медицинской эвакуации раненых в марте 2022 года, а также качество ремонта поездов.

"А когда запускали первый детский вагон — Олег уговорил сделать предварительную презентацию... для детей собственных сотрудников, чтобы они увидели и могли гордиться тем, над чем 24/7 работают их родители. Такие ценности для меня показательны. И потому сегодняшнее решение — быстрое и простое", — объяснил глава госкомпании.

Сам Головащенко заявил, что понимает, что на новой должности "легко не будет" ни ему, ни его новым коллегам, но хочет не подвести миллионы украинцев, ожидающих больше изменений в подвижном составе, расписаниях и сервисах.

"Скажу честно, в 2006 году составитель поездов станции Жмеринка, только что окончивший Киевский техникум железнодорожного транспорта, даже не мечтал о таком:) Да и дежурный внеклассной сортировочной станции Жмеринка не мечтал… И даже поездной диспетчер в дирекции железнодорожных перевозок. Хотя обманываю – конечно, мечтал! Но и настойчиво делал все, чтобы дойти до этого", – написал он.

Напомним, что 21 октября Кабинет министров по представлению "Укрзализныци" назначил ее главой правления Перцовского. Евгений Лященко, с марта 2023 года занимавший эту должность, продолжит работать в должности члена правления.

В свою очередь, Перцовский работает в УЗ с 2020 года, до нынешнего назначения возглавляя "Пассажирскую компанию". Ранее также работал, среди прочего, первым заместителем гендиректора "Укрпочты".