"Укрзализныця" закупит 50 электровозов: откуда средства

Европейский банк реконструкции и развития выделит средства на обновление парка электровозов двойного питания. В рамках займа "Укрзализныця" сможет закупить 50 электровозов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерство развития общин и территорий по результатам встречи команды Министерства с представителями ЕБРР.

Как отметил заместитель министра Тимур Ткаченко, в настоящее время ЕБРР готов выделить ссуду в размере 300 миллионов евро для закупки 50 электровозов. В то же время благодаря грантовому финансированию по проекту Всемирного банка "Восстановление критически важной логистической инфраструктуры и сетевого сообщения" (RELINC), "Укрзализныця" сможет приобрести еще 30 электровозов на общую сумму $190 миллионов.

В общей сложности железная дорога пополнит локомотивный парк на 80 единиц электровозов двойного питания.

По словам Ткаченко, благодаря Единому портфелю инвестиционных проектов (SPP) есть возможность мобилизовать ресурсы партнеров и направить их на реализацию приоритетных проектов.

В свою очередь председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский отметил, что помимо обновления парка локомотивов, важна также программа внедрения системы распределенной генерации на железной дороге для преодоления дефицита электроэнергии в зимний период.

Напомним, Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины приступило к реализации двух инвестиционных проектов в партнерстве с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Один направлен на обновление парка электровозов АО "Укрзализныця", второй — на восстановление почтовой сети АО "Укрпочта".

Также напомним, что ЕБРР выделил "Укрзализныце" дополнительно 300 млн евро кредита на закупку 80 современных грузовых электровозов.