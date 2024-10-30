"Укрзалізниця" закупить 50 електровозів: звідки кошти

Європейський банк реконструкції та розвитку виділить кошти на оновлення парку електровозів подвійного живлення. У межах позики "Укрзалізниця" зможе закупити 50 електровозів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерство розвитку громад та територій за результатами зустрічі команди Міністерства з представниками ЄБРР.

Як зауважив заступник міністра Тимур Ткаченко, наразі ЄБРР готовий виділити позику у розмірі 300 мільйонів євро для закупівлі 50 електровозів. Водночас, завдяки грантовому фінансуванню за проєктом Світового банку "Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення" (RELINC), "Укрзалізниця" зможе придбати ще 30 електровозів на загальну суму $190 мільйонів.

Загалом залізниця поповнить локомотивний парк на 80 одиниць електровозів подвійного живлення.

За словами, Ткаченка, завдяки Єдиному портфелю інвестиційних проєктів (SPP) є можливість мобілізувати ресурси партнерів та спрямувати їх на реалізацію пріоритетних проєктів.

Своєю чергою голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський зауважив, що крім оновлення парку локомотивів, важливою також є програма впровадження системи розподіленої генерації на залізниці для подолання дефіциту електроенергії в зимовий період.

Нагадаємо, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України розпочало реалізацію двох інвестиційних проєктів у партнерстві з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР). Один — направлений на оновлення парку електровозів АТ "Укрзалізниця", другий — на відновлення поштової мережі АТ "Укрпошта".

Також нагадаємо, що ЄБРР виділив "Укрзалізниці" додатково 300 млн євро кредиту на закупівлю 80 сучасних вантажних електровозів.