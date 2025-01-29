В Киеве вагоноремонтный завод поймали на закупке неработающего освещения для электричек (ФОТО)

Печерское управление полиции Киева при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины разоблачило закупку Киевским электровагоноремонтным заводом "Укрзализныци" неработающих кондиционеров для локомотивов и освещения для электричек на сумму почти 4 миллиона гривен. Об этом сообщают столичные полиция и прокуратура.

Установлено, что в 2023 году КЭВРЗ объявил тендер на закупку систем охлаждения в кабину машиниста и осветительных приборов для модернизированных электропоездов, курсирующих в пригородном сообщении по всей стране.

Ответственным за процедуру закупок был 41-летний заместитель начальника отдела госпредприятия. Полиция выявила, что он вступил в преступный сговор с представителями фирмы, занимающейся изготовлением продукции железнодорожного назначения, с целью растратить выделенные государственные средства.

Согласно разработанному плану, должностное лицо завода, зная о проведении тендера, заблаговременно сообщило представителю производителя о начале процедуры закупок. Условия тендера уже были прописаны под нужного поставщика.

Однако в дальнейшем компания поставила заказчику товар несоответствующего качества — бывшие в употреблении кондиционеры и светильники, которые не работали, — хотя получила за это около 4 миллионов гривен.

Фото: ГУНП в Киеве Фото: ГУНП в Киеве Фото: ГУНП в Киеве Фото: ГУНП в Киеве Фото: ГУНП в Киеве

"Как результат, машинисты были вынуждены управлять электропоездом с температурой в кабине, которая летом варьировалась от 40 до 60 градусов Цельсия", — добавляют правоохранители.

Следователи сообщили замначальника отдела КЭВРЗ и двум представителям производителя о подозрении по частям 4 и 5 статьи 191 Уголовного кодекса (растрата чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом служебным положением по предварительному сговору группой лиц, в крупных и особо крупных размерах, в условиях военного положения) .

Фигурантам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним при этом, что до ноября 2024 года гендиректором Киевского электровагоноремонтного завода был Олег Головащенко, который после этого пошел на повышение, возглавив "Пассажирскую компанию" УЗ. Перед этим Кабинет министров назначил ее главу Александра Перцовского главой всей "Укрзализныци".