Чи була це кібератака: у Microsoft розкрили деталі масштабного збою, який зачепив 70 країн світу

Корпорація Microsoft заявила про прогрес у ліквідації масштабного технічного збою, який зачепив понад 70 країн та порушив роботу урядових установ, лікарень і світового бізнесу. Хоча ситуація поліпшується, користувачі понад 20 продуктів, зокрема Outlook, Teams та ШІ-помічника Copilot, другий день поспіль стикаються з перебоями.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Що кажуть у компанії

У Microsoft повідомили, що черги електронної пошти вже значно скоротилися, а трафік перенаправляють із пошкоджених серверів. За попередніми даними, причиною інциденту стало перевантаження "основного процесу" на частині серверів, що призвело до їхньої повної зупинки.

У корпорації запевняють, що ознак кібератаки немає, а акції компанії на початку торгів у Нью-Йорку просіли менш ніж на 1%.

Як збій вплинув на світ

Перебої зачепили понад 450 мільйонів комерційних користувачів пакету M365 та змусили державні органи повернутися до паперових технологій. Міністерство фінансів Японії через непрацюючу пошту розклеювало паперові оголошення для журналістів.

У Великій Британії медикам довелося перенести частину процедур, а поліція призупинила прийом онлайн-заяв.

У Новій Зеландії зупинили оформлення віз, а в Азії збої зірвали переговори щодо скорочення штату в конгломераті PVH Corp. (власник Calvin Klein та Tommy Hilfiger) та затримали фінансову звітність великих корпорацій.

Чи відчули збій в Україні

За даними моніторингових сервісів (зокрема Downdetector), українські користувачі масово скаржилися на збої з самого ранку 13 листопада.

Найбільше труднощів виникало під час авторизації та входу в облікові записи (близько 37% скарг), роботи з додатками (30%), а також під час синхронізації та збереження даних (20%).

Поступове відновлення роботи сервісів Microsoft почалося у другій половині дня 13 листопада, проте компанія попереджала, що повна стабілізація може зайняти деякий час.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Microsoft досягли нового історичного рекорду, додавши 1,4 трильйона доларів до ринкової капіталізації та продовживши чотиримісячне біржове зростання.