Борьба с незаконным оборотом: БЭБ в январе конфисковало подакцизных товаров более чем на 488 млн грн

Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) в январе 2025 года передали в суд уголовные производства, по которым возмещено 643,1 млн грн – это в 4,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая стоимость изъятых БЭБ товаров превысила 488 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Основные показатели

Детективы Бюро экономической безопасности сообщили о подозрении 127 человек, что является значительным увеличением по сравнению с 89 подозреваемыми в январе 2024 года.

Кроме того, в суд было направлено 96 уголовных производств, из которых 63 содержат обвинительный акт.

Также 10 уголовных производств в отношении 35 человек направлены в суд по фактам совершения уголовных правонарушений в составе организованных преступных групп.

Детективы БЭБ сообщили о подозрении трем лицам за контрабанду, а также направили три уголовных производства в суд.

Еще девяти лицам сообщено о подозрении и передано в суд девять уголовных производств по статье "Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем".

Среди подозреваемых два человека были членами организованных преступных групп. Общая сумма легализованных доходов составила 107,3 млн. грн.

Что было изъято

В результате борьбы с незаконным оборотом подакцизных товаров детективы БЭБ изъяли %

64,3 тыс. пачек сигарет;

почти 6 млн марок акцизного налога;

1000 тонн ликероводочных изделий;

581,6 тонны дизельного горючего;

7 единиц оборудования для АЗС и других товаров.

Общая стоимость изъятого составляет более 488 млн грн.

Напомним, масштабную табачную контрабанду на 165,6 млн грн задержали пограничники в порту Одесщины. В общей сложности изъято более 2 млн пачек сигарет разных торговых марок без специальных знаков акцизного налога.