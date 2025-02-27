Боротьба з незаконним обігом: БЕБ у січні конфіскувало підакцизних товарів на понад 488 млн грн

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) у січні 2025 року передали до суду кримінальні провадження, за якими відшкодовано 643,1 млн грн — це у 4,9 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. Загальна вартість вилучених БЕБ товарів перевищила 488 млн грн.

Про це інформує пресслужба БЕБ.

Основні показники

Детективи Бюро економічної безпеки повідомили про підозру 127 особам, що є значним збільшенням порівняно з 89 підозрюваними у січні 2024 року.

Крім того, до суду було скеровано 96 кримінальних проваджень, з яких 63 містять обвинувальний акт.

Також 10 кримінальних проваджень відносно 35 осіб скеровано до суду за фактами вчинення кримінальних правопорушень у складі організованих злочинних груп.

Детективи БЕБ повідомили про підозру трьом особам за контрабанду, а також скерували три кримінальні провадження до суду.

Ще дев'ятьом особам повідомлено про підозру та передано до суду дев'ять кримінальних проваджень за статтею "Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом".

Серед підозрюваних двоє осіб були членами організованих злочинних груп. Загальна сума легалізованих доходів склала 107,3 млн грн.

Що було вилучено

У результаті боротьби з незаконним обігом підакцизних товарів детективи БЕБ вилучили%

64,3 тис. пачок сигарет;

майже 6 млн марок акцизного податку;

1 000 тонн лікеро-горілчаних виробів;

581,6 тонни дизельного пального;

7 одиниць обладнання для АЗС та інші товари.

Загальна вартість вилученого складає понад 488 млн грн.

Нагадаємо, масштабну тютюнову контрабанду на 165,6 млн грн затримали прикордонники у порту Одещини. Загалом вилучено понад 2 млн пачок цигарок різних торгових марок без спеціальних знаків акцизного податку.