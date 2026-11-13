Популярный польский бренд Pepco планирует открыться еще в одном городе Украины: когда и где заработает магазин

Известный польский ритейлер Pepco выходит на рынок Тернополя. Первый магазин сети в городе заработает в торгово-развлекательном центре Подоляны.

Как пишет Dilo, об этом компания сообщила на своей официальной странице в Instagram.

"Приглашаем 27 ноября в 10:30 на открытие нового магазина Pepco в ТРЦ "Подоляны"! Вас будут ждать любимые товары для всей семьи по приятным ценам", - отметили в команде бренда.

Как ранее сообщала директор по развитию ТРЦ "Подоляны" Татьяна Чубак, площадь нового торгового объекта составит около 700 кв. м.

В магазине будут представлены одежда, обувь, аксессуары, детские игрушки и товары для дома бюджетного сегмента.

О Pepco

Pepco – европейский дискаунтер широкого профиля. Основной ассортимент включает в себя одежду для семьи, товары для дома и игрушки.

Сеть была основана 22 года назад в Польше и входит в состав Pepco Group . По данным компании, сеть насчитывает более 4 000 магазинами в 19 странах , а штат превышает 32 000 сотрудников.

Ежемесячный объем обслуживания составляет около 36 миллионов покупателей . Акции Pepco Group котируются на Варшавской фондовой бирже ( WSE : PCO ) .

Напомним, в начале июня польская сеть магазинов одежды и бытовых товаров Pepco официально объявила о выходе на украинский рынок. Украина станет 20-м юбилейным рынком для компании.

В конце октября первые магазины сети Pepco заработали в киевских ТРЦ Respublika Park и DREAM Yellow.