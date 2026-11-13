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Популярний польський бренд Pepco планує відкритися ще в одному місті України: коли та де запрацює магазин

Pepco
Ритейлер Pepco відкриє магазини у Тернополі. Фото: shoppingpl.com

Відомий польський ритейлер Pepco виходить на ринок Тернополя. Перший магазин мережі в місті запрацює у торгово-розважальному центрі “Подоляни”.

Як пише Dilo, про це компанія повідомила на своїй офіційній сторінці в Instagram.

"Запрошуємо 27 листопада о 10:30 на відкриття нового магазину Pepco у ТРЦ “Подоляни”! На вас чекатимуть улюблені товари для всієї родини за приємними цінами", — зазначили в команді бренду.

Як раніше повідомляла директорка з розвитку ТРЦ "Подоляни" Тетяна Чубак, площа нового торгового об'єкта становитиме близько 700 кв. м.

У магазині будуть представлені одяг, взуття, аксесуари, дитячі іграшки та товари для дому бюджетного сегмента.

Про Pepco

Pepco — європейський дискаунтер широкого профілю. Основний асортимент включає одяг для родини, товари для дому та іграшки.

Мережа була заснована 22 роки тому в Польщі і входить до складу Pepco Group. За даними компанії, мережа наразі налічує понад 4 000 магазинами у 19 країнах, а штат перевищує 32 000 співробітників. Щомісячний обсяг обслуговування становить близько 36 мільйонів покупців. Акції Pepco Group котируються на Варшавській фондовій біржі (WSE: PCO).

Нагадаємо, на початку червня польська мережа магазинів одягу й побутових товарів Pepco офіційно оголосила про вихід на український ринок. Україна стане 20-м ювілейним ринком для компанії.

В кінці жовтня перші магазини мережі Pepco запрацювали у київських ТРЦ Respublika Park та DREAM Yellow.

Автор:
Тетяна Бесараб

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