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BMW отзывает более 720 тысяч машин в США из-за дефекта, который может вызвать пожар

BMW
BMW отзывает более 720 тысяч машин в США из-за дефекта, который может повлечь за собой пожар / Unsplash

Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) призвало владельцев более 720 тысяч автомобилей BMW парковать свои машины на улице подальше от зданий и других транспортных средств до завершения ремонта из-за угрозы возгорания.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

В пятницу, 13 ноября, компания BMW объявила об отзыве 720 796 автомобилей из-за риска пожара, который может возникнуть даже тогда, когда машина припаркована с выключенным двигателем.

По данным американского регулятора, причиной является ненадлежаще герметизированный электрический разъем на водяном насосе — туда может попасть вода и вызвать короткое замыкание.

Эти автомобили уже попадали под сервисную кампанию из-за дефекта водяного насоса в 2024 году, однако теперь нуждаются в повторном ремонте. В настоящее время автопроизводитель еще работает над техническим решением для устранения неисправности и располагает информацией о 10 случаях возгорания, которые могли произойти из-за этой проблемы уже после проведения предварительного ремонта 2024 года.

В список моделей, которые регулятор советует держать на открытом воздухе до визита на сервис, вошли такие автомобили.

  • Седаны, универсалы и хэтчбеки — BMW 3 Series (2012–2016), BMW 5 Series (2012–2016), BMW 3 Series Sportswagon (2014–2016) и BMW 328xi Gran Turismo (2014–2016).
  • Купе, кабриолеты и родстеры - BMW Z4 (2012-2016), купе BMW 2 Series (2014-2016), кабриолеты и купе BMW 4 Series (2014-2016), кабриолеты BMW 2 Series (2015-2016) и BMW 4 Se01
  • Кроссоверы - BMW X1 (2012-2015), BMW X3 (2013-2017), BMW X4 (2015-2018) и гибридный BMW X5 xDrive40e (2016-2018).

Напомним, ранее сообщалось, что BMW планирует уволить 8 000 работников, но выплаты до 600 тысяч евро повлекли за собой ажиотаж. Немецкий автоконцерн запустил масштабную программу добровольного сокращения персонала по всему миру, большинство участников которой приходится на Германию.

Автор:
Максим Кольц

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