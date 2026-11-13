BMW відкликає понад 720 тисяч машин у США через дефект, що може спричинити пожежу

Національне управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA) закликало власників понад 720 тисяч автомобілів BMW паркувати свої машини на вулиці подалі від будівель та інших транспортних засобів до завершення ремонту через загрозу загоряння.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

У п'ятницю, 13 листопада, компанія BMW оголосила про відкликання 720 796 автомобілів через ризик пожежі, яка може виникнути навіть тоді, коли машина припаркована з вимкненим двигуном.

За даними американського регулятора, причиною є неналежно герметизований електричний роз'єм на водяному насосі — туди може потрапити вода і спричинити коротке замикання.

Ці автомобілі вже потрапляли під сервісну кампанію через дефект водяного насоса у 2024 році, проте тепер потребують повторного ремонту. Наразі автовиробник ще працює над технічним рішенням для усунення несправності та має інформацію про 10 випадків загоряння, що могли статися через цю проблему вже після проведення попереднього ремонту 2024 року.

До переліку моделей, які регулятор радить тримати на відкритому повітрі до візиту на сервіс, увійшли такі автомобілі.

Седани, універсали та хетчбеки — BMW 3 Series (2012–2016), BMW 5 Series (2012–2016), BMW 3 Series Sportswagon (2014–2016) та BMW 328xi Gran Turismo (2014–2016).

Купе, кабріолети та родстери — BMW Z4 (2012–2016), купе BMW 2 Series (2014–2016), кабріолети й купе BMW 4 Series (2014–2016), кабріолети BMW 2 Series (2015–2016) та BMW 4 Series Gran Coupe (2015–2016).

Кросовери — BMW X1 (2012–2015), BMW X3 (2013–2017), BMW X4 (2015–2018) та гібридний BMW X5 xDrive40e (2016–2018).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що BMW планує звільнити 8 000 працівників, але виплати до 600 тисяч євро спричинили ажіотаж. Німецький автоконцерн запустив масштабну програму добровільного скорочення персоналу по всьому світу, більшість учасників якої припадає на Німеччину.