SpaceX Ілона Маска інвестує $74 млрд у два гігантські дата-центри для штучного інтелекту

Американська компанія SpaceX Ілона Маска має намір збудувати два суперкомп'ютерні обчислювальні комплекси загальною вартістю 74 мільярди доларів для посилення свого бізнесу у сфері штучного інтелекту.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Нові інфраструктурні проєкти охоплюють будівництво комплексу за 50 мільярдів доларів в окрузі Кочіз у штаті Аризона, а також підтверджений об'єкт вартістю 24 мільярди доларів поблизу штаб-квартири компанії у техаському Старбейзі. Окрім самого дата-центру, проєкт у Техасі передбачає спорудження та експлуатацію власної газової електростанції.

Нарощування обчислювальних потужностей трансформує SpaceX із провідного виробника ракет та оператора космічних запусків на ключового постачальника інфраструктури для таких технологічних компаній, як Anthropic та Alphabet.

Крім того, компанія розвиває власні амбіції у створенні моделей штучного інтелекту та вже розпочала спільну з Tesla роботу над масштабним заводом із виробництва чипів під назвою Terafab.

Реалізація обох проєктів передбачає суттєве розширення інфраструктури та створення тисяч робочих місць.

Комплекс у Техасі. Будівництво дата-центру в районі Старбейз уже забезпечило понад 3000 робочих місць у будівельному секторі, а після запуску об'єкт надасть 500 постійних посад. Також SpaceX зобов'язалася спрямувати 220 мільйонів доларів на розвиток мереж водопостачання та водовідведення у сусідньому Браунсвіллі та окрузі Кемерон.

Майданчик в Аризоні. В окрузі Кочіз проєкт створить близько 5500 робочих місць на етапі будівництва та 1000 постійних вакансій після введення в експлуатацію. Компанія співпрацюватиме з місцевими електричними кооперативами, залучатиме наявні відновлювані джерела енергії та застосовуватиме технологію сухого охолодження, щоб уникнути використання промислових підземних вод.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що SpaceX планує збудувати газову електростанцію та дата-центр у Техасі за $24 млрд. Американська компанія анонсувала спорудження в місті Старбейз власної газової електростанції та комплексу для суперкомп'ютерних обчислень з орієнтовним обсягом приватних інвестицій у 24 мільярди доларів на початкових етапах.