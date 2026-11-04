Акції Tesla та SpaceX обвалилися через можливу перемогу демократів у США

Перші результати проміжних виборів у США вказують на переконливу перемогу Демократичної партії. Згідно з прогнозами, демократи беруть під контроль Палату представників і Сенат. На цьому тлі акції Tesla та Space Exploration Technologies Corp., що належать Ілону Маску, просіли приблизно на 1,8% на постбіржових торгах.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Інвестори побоюються жорсткого контролю

Для утримувачів паперів компаній Маска потенційний домінування демократів створює подвійний ризик.

Політичний зсув загрожує посиленням регулювання штучного інтелекту та ставить під сумнів можливе злиття виробника електромобілів із космічним гігантом.

Контрольований демократами Конгрес спроможний суттєво уповільнити процедуру об'єднання.

Політика тисне на бізнес-плани

Ілон Маск залишається одним із найголовніших прибічників республіканців. Раніше планувалося оголосити про угоду між Tesla та SpaceX у першій половині року, щоб закрити її за каденції Дональда Трампа.

Тепер ці плани під загрозою, адже демократи прагнуть посилити нагляд за діяльністю мільярдера, його проєктами у сфері ШІ та доступом до сервісу Starlink.

Напередодні виборів Маск спрямував понад 445 мільйонів доларів на підтримку політичних комітетів, які допомагають республіканцям на проміжних виборах у США, ставши одним із найбільших політичних донорів в історії країни.

Політична активність Маска безпосередньо пов'язана з майбутнім його технологічної імперії, до якої входять компанії SpaceX, Tesla, Boring Company та Neuralink.

Діяльність цих підприємств суворо контролюється федеральними агентствами, а заплановані корпоративні злиття підлягатимуть обов'язковій перевірці регуляторних органів.

Нагадаємо, представники Демократичної партії здобувають низку важливих перемог у ключових штатах на проміжних виборах до Сенату та Палати представників Конгресу США. Демократам вдалося скористатися невдоволенням виборців президентом Дональдом Трампом. До цих виборів республіканці контролювали обидві палати Конгресу.