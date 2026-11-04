Акции Tesla и SpaceX обрушились из-за возможной победы демократов в США

Первые результаты промежуточных выборов в США указывают на убедительную победу Демократической партии. Согласно прогнозам, демократы берут под контроль Палату представителей и Сенат. На этом фоне акции Tesla и Space Exploration Technologies Corp., принадлежащие Илону Маску, просели примерно на 1,8% на постбиржевых торгах.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Инвесторы опасаются жесткого контроля

Для держателей бумаг компаний Маска потенциальное доминирование демократов создает двойной риск.

Политический сдвиг чревато усилением регулирования искусственного интеллекта и ставит под сомнение возможное слияние производителя электромобилей с космическим гигантом.

Контролируемый демократами Конгресс способен существенно замедлить процедуру объединения.

Политика оказывает давление на бизнес-планы

Илон Маск остается одним из самых главных сторонников республиканцев. Ранее планировалось объявить о соглашении между Tesla и SpaceX в первой половине года, чтобы закрыть его по каденции Дональда Трампа.

Теперь эти планы под угрозой, ведь демократы стремятся усилить надзор за деятельностью миллиардера, его проектами в сфере ИИ и доступом к сервису Starlink.

В преддверии выборов Маск направил более 445 миллионов долларов в поддержку политических комитетов, помогающих республиканцам на промежуточных выборах в США, став одним из крупнейших политических доноров в истории страны.

Политическая активность Маска напрямую связана с будущим его технологической империи, в которую входят компании SpaceX, Tesla, Boring Company и Neuralink.

Деятельность этих компаний строго контролируется федеральными агентствами, а запланированные корпоративные слияния будут подлежать обязательной проверке регуляторных органов.

Напомним, представители Демократической партии одерживают ряд важных побед в ключевых штатах на промежуточных выборах в Сенат и Палату представителей Конгресса США. Демократам удалось воспользоваться недовольством избирателей президентом Дональдом Трампом. До выборов республиканцы контролировали обе палаты Конгресса.