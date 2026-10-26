Долг на $40 млрд: Маск заявил о сделке для SpaceX, но инвесторы еще торгуются

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что компания SpaceX закрыла соглашение по привлечению долгового финансирования на 40 миллиардов долларов. По его словам, эти деньги пойдут на покупку графических процессоров (GPU) от Nvidia для развития проектов искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

"SpaceX закрыла 40 миллиардов долларов долга под GPU", - написал Маск в соцсети X. Он добавил, что кредитные рынки практически закрылись для так называемых "необлачных" компаний (сервисов, сдающих в аренду вычислительные мощности и зависящие только от доходов дата-центров ИИ).

По его мнению, это приведет к массовому вымиранию и слиянию более 200 стартапов, из которых выживут единицы. При этом Маск подчеркнул, что SpaceX существенно отличается от них благодаря стабильным доходам от спутниковой связи Starlink и запускам ракет, а выкупать чужие облачные сервисы назвал бессмысленным.

Однако осведомленные источники сообщили журналистам, что заявление Маска преждевременно. По состоянию на вечер воскресенья в Нью-Йорке переговоры о стоимости заимствований еще продолжались, а финальную цену долга так и не определили. Стороны рассчитывают окончательно оформить долговой пакет только в ближайшие дни.

Прыжок стоимости страховки от дефолта и внебалансовая схема

Переговоры затянулись из-за волны беспокойства инвесторов, вызванной гигантскими затратами IT-сектора на ИИ из-за скромных текущих доходов. Поэтому стоимость собственных долговых бумаг SpaceX упала, а котировки кредитно-дефолтных свопов (CDS), страхующих от невыплаты по ее долгам, подскочили к рекордным 266 базисным пунктам. Это уровень, более характерный для заемщиков с мусорным рейтингом, несмотря на то, что SpaceX имеет инвестиционный уровень от ведущих рейтинговых агентств.

Ссуду для закупки чипов структурируют как частные облигации формата 144a, выпущенные забалансовым юридическим лицом. Организацию ведут банкиры под руководством Goldman Sachs Group Inc., а пулом инвесторов управляет Apollo Global Management Inc. вместе с подконтрольной Atlas SP. К финансированию также присматривается инвестфонд Pacific Investment Management Co.

Такая схема призвана уберечь SpaceX от повторения прошлогодней неудачи стартапа xAI. Тогда попытка привлечь 20 млрд долларов внебалансового долга из-за сделки обратной аренды с Valor Equity Partners не удалось, и SpaceX была вынуждена записать около 13 млрд долларов этого обязательства на собственный баланс.

Привлечение средств происходит на фоне сильных финансовых результатов третьего квартала: ШИ-подразделение SpaceX впервые показало прибыль благодаря продаже вычислительных ресурсов своего дата-центра в Мемфисе внешним лабораториям. Финансовый директор компании Брет Джонсен во время звонка с инвесторами подтвердил, что переговоры с кредиторами продолжаются очень взвешенно, чтобы сохранить престижный инвестиционный статус для бизнеса.

Напомним, ранее сообщалось, что SpaceX Илона Маска ведет переговоры о кредите на $40 млрд ради чипов Nvidia, причем в случае реализации эта транзакция станет одной из самых больших долговых сделок за всю историю развития индустрии искусственного интеллекта.